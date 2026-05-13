Sony Xperia 1 VIII: Neuer KIImage Assistenzkamera, verbesserte Hardware und Design

Der Xperia 1 VIII kommt mit einer KIImage Assistenzkamera, die das Fotografieren viel einfacher macht. Auch die Hardware wurde verbessert: Die Hauptkamera hat einen neuen Bildsensor mit viermal der vorherigen Größe, mit verbesserten Bildverarbeitungsergebnissen. Mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 von Qualcomm wird die Leistung gewährleistet, mit eigener Akkulaufzeit bis zu zwei Tagen bei intensiver Nutzung.

Der neue Sony Xperia 1 VIII kommt mit einer KIImage Assistenzkamera, der das Fotografieren viel einfacher macht. Die Kamera analysiert selbstständig das Motiv und die Umgebung und schlägt passende Einstellungen vor.

Der Assistent basiert auf den "Creative Look"-Einstellungen des Xperia Alpha-Kamerasets. Auch die Hardware wurde verbessert: Die Hauptkamera hat einen neuen Bildsensor mit viermal dem vorherigen die Größe, was bei schlechten Lichtverhältnissen und bei Aufnahmen aus der Ferne für bessere Bilder sorgt. Die Bildverarbeitung hat verbessert worden, das Bildrauschen reduziert und den Dynamikumfang erweitert. Die Farbvarianten des Xperia 1 VIII sind "Graphite Black", "Iolite Silver", "Garnet Red" und "Native Gold".

Das Smartphone bietet weiterhin einen dedizierten Auslöseknopf und einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für kabelgebundene Kopfhörer. Mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 von Qualcomm wird die Leistung gewährleistet. Die Akkulaufzeit soll bis zu zwei Tage betragen, optimierte Energieverwaltung hin. Im Multimedia-Bereich wurde die Stereo-Lautsprecherleistung verbessert, mit tieferen Bass und einer breiteren und clearer Klangbühne. Vorbesteller erhalten zusätzlich die Sony-Kopfhörer WH-1000XM6





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