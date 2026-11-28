Sonya Kraus erleidet schwere Hüftverletzung nach E-Scooter-Unfall: „Monstermäßige Schmerzen“
Sonya Kraus muss nach einem E-Scooter-Unfall eine schmerzhafte Verletzung auskurieren. Die Moderatorin berichtet auf Instagram, warum sie ihre Schmerzen zunächst unterschätzt.
Sonya Kraus muss nach einem E-Scooter-Unfall eine schmerzhafte Verletzung auskurieren. Die Moderatorin berichtet auf Instagram, warum sie ihre Schmerzen zunächst unterschätzt. Eigentlich glaubt die 53-Jährige zunächst, Glück im Unglück gehabt zu haben.
Jemand habe ihr auf dem E-Scooter die Vorfahrt genommen.
„Ich dachte noch, wow, Stuntman-mäßig, richtig reagiert. Lässt sich auf den Popo fallen.
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