Sonya Kraus muss nach einem E-Scooter-Unfall eine schmerzhafte Verletzung auskurieren. Die Moderatorin berichtet auf Instagram, warum sie ihre Schmerzen zunächst unterschätzt.

Sonya Kraus muss nach einem E-Scooter-Unfall eine schmerzhafte Verletzung auskurieren. Die Moderatorin berichtet auf Instagram, warum sie ihre Schmerzen zunächst unterschätzt. Eigentlich glaubt die 53-Jährige zunächst, Glück im Unglück gehabt zu haben.

Jemand habe ihr auf dem E-Scooter die Vorfahrt genommen.

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„Ich dachte noch, wow, Stuntman-mäßig, richtig reagiert. Lässt sich auf den Popo fallen.