Sonya Kraus meldet sich mit heftigen Unfallfolgen zurück: Die Moderatorin braucht Krücken und muss einen Auftritt absagen.

, dass sie in einen Unfall mit einem E-Scooter verwickelt war und sich dabei eine Verletzung an der Hüfte zugezogen hat. Jemand habe ihr die Vorfahrt genommen, woraufhin sie gestürzt sei.

Zunächst ging Sonya davon aus, lediglich auf dem Po gelandet zu sein. Tatsächlich hatte jedoch ihre Hüfte die volle Wucht des Aufpralls abbekommen. Die Folgen des Sturzes spürt die TV-Bekanntheit bis heute: Eine heftige Entzündung und anhaltende Schmerzen machen ihr zu schaffen. Ohne Krücken kann sie sich derzeit nicht fortbewegen.

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Aus diesem Grund muss die Moderatorin nun ihren geplanten Auftritt bei der "90s Super Show" in Hannover absagen. Auf der Bühne wird sie dort also nicht zu sehen sein. Unmittelbar nach dem Unfall schätzte Sonya Kraus die Situation offenbar noch deutlich harmloser ein. Sie sei zunächst davon ausgegangen, "Stuntman-mäßig reagiert" zu haben, wie sie ihren Followern berichtete.