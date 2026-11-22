Die ehemalige Heimwerker-Queen Sonya Kraus trat bei SAT.1 im Blaumann an und scheiterte im Praxistest gegen den Stopfen Verschlussfix des Studenten Phil.

Die langjährige Moderatorin Sonya Kraus hat bei der SAT.1 -Show Die Millionenidee ihr Comeback im Bereich der Bau- und Heimwerker praxis gegeben. In der dritten Folge des Formats im Blaumann prüfte die 53-Jährige die Erfindung Verschlussfix des 24-jährigen Studenten Phil aus Augsburg. Der spezifische Stopfen wurde entwickelt, um Bohrlöcher effektiv zu schließen, wobei Kraus im direkten Vergleich zur handelsüblichen Spachtelmasse antrat.

Historie der Heimwerkertätigkeit von Sonya Kraus

Die Bekanntheit von Sonya Kraus im Bereich der Renovierung und Reparatur ist historisch gut dokumentiert. Sie moderierte von 2003 bis 2006 die ProSieben-Sendung Do It Yourself - S.O.S. und festigte sich darin den Ruf als ungekrönte Heimwerker-Queen. Seit ihrem ersten Hauskauf im Alter von 23 Jahren in Frankfurt renovierte sie ihre Immobilien eigenhändig und verlegte unter anderem den Bodenbelag selbstständig.

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Kraus beschreibt sich selbst als Hausmeister Krause, der in den eigenen vier Wänden für klassische Aufgaben zuständig ist. Eine Maschine zur Renovierung hält sie in der Küche immer griffbereit. Trotz dieser Leidenschaft gab es in der Vergangenheit auch unschöne Vorfälle. Sie erlitt diverse Stromschläge und musste lernen, dass man bei Gas- und Stromarbeiten besser einen Profi hinzuzieht, nachdem sie nach ein paar Millionen gegrillten Gehirnzellen die Gefahr erkannte.

Der Praxistest gegen den Stopfen Verschlussfix

Im Studio im Blaumann stellte Kraus die Funktion des Stopfens Verschlussfix unter Beweis. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass leere Häuser mit vielen Bohrlöchern oft wie von Windpocken gezeichnet wirken, was beim Zählen schnell zu Frust führt. Sie war von der einfachen Lösung des Augsburger Studenten beeindruckt. Kraus urteilte, dass die Idee simpel, unschlagbar schnell und in der Anwendung einfach genial sei. Sie fragte sich öffentlich, warum sie selbst nicht auf diesen Gedanken gekommen war.

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Der Wettkampf bestand aus einem direkten Vergleich. Kraus nutzte die traditionelle Methode mit Spachtelmasse, während Phil den spezifischen Stopfen anwandte. Das Ziel war es, festzustellen, wer das Loch schneller und besser schließen konnte. Dieser Kontrast zwischen der erfahrenen TV-Moderatorin und dem jungen Erfinder bildete das Herzstück der dritten Episode des Formats.

Kommentar von Phil Dümmel zum Vergleich

Der Erfinder Phil Dümmel gab zu, dass er bei der Show zum ersten Mal in seinem Leben ein Loch in eine Wand gebohrt hat. Er betonte, dass er dies mit 59 Jahren tat. Dümmel merkte an, dass Sonya Kraus in dieser Zeit das halbe Haus renoviert hätte. Er verglich sich selbst mit einem Bewerber für die Stelle des Hausmeisters, wobei er schätzte, dass Kraus ihn am ersten Tag hochkant rauswerfen würde.

Trotz dieser Einschätzung der eigenen Unfähigkeit im Vergleich zu Kraus hatte Dümmel eine technische Herausforderung. Er sagte, dass er das gebohrte Loch vorher noch zumachen hätte müssen. Dieser Satz verdeutlicht den direkten Konkurrenzkampf zwischen der traditionellen Handwerkserfahrung der Moderatorin und der innovativen Produktlösung des Studenten. Beide Parteien stellten ihre jeweiligen Fähigkeiten im direkten Duell unter Beweis.

Das Ergebnis des Wettbewerbs und Ausblick

Am Ende des Tests konnte Phil Dümmel mit seiner Erfindung Verschlussfix schneller und besser abschneiden als Sonya Kraus mit ihrer Spachtelmasse. Aufgrund dieses Erfolges zog er ins Finale der Show ein. Für Kraus bedeutete dies eine klare Niederlage im direkten Vergleich, auch wenn ihre Begeisterung für die Einfachheit der Erfindung ungetrübt blieb.

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Phil träumt nun vom großen Durchbruch mit seinem Projekt. Die Sendung Die Millionenidee, die um 18.15 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt wird, bietet Erfindern eine Plattform, um ihre Ideen der Öffentlichkeit und potenziellen Investoren vorzustellen. Der Sieg im Halbfinale markiert einen wichtigen Schritt in der Karriere des 24-jährigen Studenten aus Augsburg.