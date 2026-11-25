Sony lässt den ikonischen ersten Walkman-Kopfhörer ein Comeback mit USB-C-Kabel feiern. Im Praxistest von ntv.de muss er beweisen, ob nicht nur das nostalgische Design von 1979, sondern auch sein Klang noch begeistern kann.

Sony lässt den ikonischen ersten Walkman- Kopfhörer ein Comeback mit USB-C-Kabel feiern. Im Praxistest von ntv.de muss er beweisen, ob nicht nur das nostalgische Design von 1979, sondern auch sein Klang noch begeistern kann.

Viele, vielleicht die meisten unserer Leserinnen und Leser waren noch nicht geboren, als Sony 1979 den ersten Walkman herausbrachte und damit eine mobile Musik-Revolution startete. Nicht nur der tragbare kompakte Kassettenspieler war eine kleine Sensation, auch der mitgelieferte federleichte Stereo-Kopfhörer MDR-3 war damals wegweisend. Jetzt hat ihn Sony mit einem R wie Retro im Namen für knapp 60 Euro wieder im Sortiment. ntv.de hat ihn sich aufgesetzt, um zu hören, ob der MDR-3R mehr als nostalgischen Charme versprüht.

Advertisement

Advertisement

Zunächst soll aber noch die Frage geklärt werden, warum Sony ausgerechnet jetzt den ersten Walkman-Kopfhörer zurückbringt. Zum einen gibt es vor allem bei jungen Menschen allgemein einen starken Trend zum Analogen, zum "Digital Detoxing". Verkabelte Headsets setzen hier optisch ein Zeichen. Analog sind sie nicht unbedingt.