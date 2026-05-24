Soon-to-be Mom Amira Aly Returns Home to Egypt for Specialized Role in ZDF's Latest 'Das Traumschiff' Series

The beautiful Amira Aly, a well-known TV personality and mother-to-be, decided to revisit her Egyptian roots as she embarks on a riveting journey for a specialized role in the ZDF's upcoming 'Das Traumschiff' series set to air in 2024.

Dreharbeiten an ihrem Herzensort! Amira Aly (33) ist zurückgekehrt in Ägypten. Sie postete ein Selfie auf Instagram mit ihren Kollegen Barbara Wussow (65, spielt Hoteldirektorin Hanna Liebhold) und Belina Mohamed-Ali (36).

Ein doppeltes 'Heimspiel'! Erst im Februar war sie in die Heimat ihres Vaters gereist, mit ihrem Lebensgefährten TV-Moderator Christian Düren (35), mit dem sie kurz zuvor eine Liebeskrise gemeistert hatte. Ein großes Wiedersehen mit vielen engen Verwandten! Vor sieben Jahren hatte sie das Land der Pharaonen schon einmal besucht, um ihren Papa nach 23 Jahren erstmals wiederzusehen.

Im Februar waren dann auch ihre Söhne (6, 5, aus der früheren Ehe) dabei.

'Eure Enkel, eure Neffen, eure nächste Generation', wie sie anschließend bewegt auf Instagram schrieb. Doch auch 'Das Traumschiff' ist für Amira nicht Neuland. In der Neujahrsfolge 2024 (Nusantara) war sie zusammen mit Oliver Pocher zu sehen, spielte damals eine Fitnesstrainerin. Und jetzt?

Während sie über ihre Rolle viel später nicht verraten darf, sprechen die Bilder, die die Schwangere aus Ägypten postete, eine eindeutige Sprache: Sie fühlt sich auf dieser Drehreise rundum wohl! Sie spaziert mal mit Wasserflasche und Miniventilator über das Gelände der Karnak-Tempel (größte Tempelanlage Ägyptens) unweit von Luxor. Dann schaut sie verträumt auf den Abendhimmel und das funkelnde Wasser. Luxor liegt direkt am Nil.

Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen 'Das Traumschiff – Nil' und 'Das Traumschiff – Ruanda' hatte das ZDF im April bestätigt





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