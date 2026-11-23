Die klassische Sopa de Ajo ist ein immunstärkendes Highlight für Knoblauch-Liebhaber. Dieses Rezept verbindet traditionelle spanische Küche mit mediterranen Aromen aus Mallorca und bietet eine einfache Zubereitung mit gesunden Zutaten wie Knoblauch, Tomaten und selbstgemachten Croûtons.

Diese spanische Knoblauchsuppe ist was für echte Knobi-Fans. Wir verraten euch das Rezept für die mediterrane Sopa de Ajo. Heute haben wir ein echtes Highlight für Knobi-Fans dabei: Sopa de Ajo, oder auch spanische Knoblauchsuppe.

Damit träumen wir uns schon vor dem Urlaub an den Strand von Mallorca. Gleichzeitig ist das Süppchen ein echter Immunbooster. Knoblauch ist nämlich wahnsinnig gesund und wird gerne als „natürliches Antibiotikum“ bezeichnet.

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Außerdem kann das Gewürz Herzerkrankungen vorbeugen und blutverdünnend wirken. Ganz traditionell wird Sopa de Ajo mit Knoblauch- und Broteinlage serviert. Da nicht jedem das aufgeweichte Brot in der Suppe schmeckt, wird das Süppchen auf Mallorca gerne püriert und mit Tomaten verfeinert. Dazu noch ein paar knusprige Croûtons und schon könnt ihr loslöffeln.

Zunächst müssen die 20 Knoblauchzehen geschält und geviertelt werden. Tipp, damit’s schneller geht: Füllt jeweils mehrere Knoblauchzehen in ein Schraubglas, dreht den Deckel zu und schüttelt kräftig, bis sich die Schale gelöst hat. Das Toastbrot in Würfel schneiden und Olivenöl in einem großen Topf erhitzen. Das Brot und den Knoblauch ein paar Minuten unter Rühren anrösten.

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Paprikapulver dazugeben, gut vermengen, dann die stückigen Tomaten unterrühren und die Brühe angießen. Oregano und das Lorbeerblatt dazugeben. Die Suppe aufkochen, Hitze etwas reduzieren und für ca. 20 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit die Croûtons vorbereiten.

Dazu verwendet ihr am besten Brot vom Vortag. Dieses in Würfel schneiden. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und auf Wunsch noch gehackte Kräuter wie Rosmarin oder Thymian unterrühren. Dann das Brot dazugeben und unter Schwenken anrösten, mit Salz würzen und beiseite stellen.

*) pürieren und mit Salz abschmecken. Optional: Zwei Eier in einer kleinen Schüssel aufschlagen und mit einer Gabel verquirlen. Die Masse langsam in die Suppe gießen, verrühren und nochmal für zwei Minuten köcheln lassen. Die Knoblauchsuppe auf Schüsseln verteilen, mit den Croûtons bestreuen und warm servieren.

Dazu passen Baguette und Garnelenspieße. Wir hoffen, dass dir unser Rezept gefällt, und wünschen dir ganz viel Spaß beim Nachkochen, Nachbacken & Probieren! Schreib uns auch gerne auf