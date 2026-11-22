Moderatorin Sophia Thomalla nahm an RTLs Prominenten-Special teil. Alexander Zverev unterstützte sie per Video. Sie verlor am Ende bei 500 Euro.

Die RTL -Moderatorin Sophia Thomalla hat sich bei der Sendung "Wer wird Millionär?" im Prominenten-Special versucht. Dabei wurde der deutsche Weltranglistenerste im Tennis Alexander Zverev zugeschaltet. Der 29-Jährige stand seiner Freundin moralisch bei, nachdem er wenige Stunden zuvor die US Open gewonnen hatte. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden verlief jedoch nicht komplett fehlerfrei.

Live-Zuschaltung nach US-Open-Triumph

Alexander Zverev wurde damals aus New York per Video zugeschaltet. Moderatorin Sophia Thomalla nutzte die Situation, um ihren Freund zu testen. Zverev gab zu, dass er nach seinem Sieg in New York noch nicht geschlafen habe. Er fühle sich gut, habe aber kaum Schlaf bekommen. Auf die Frage von Moderator Günther Jauch nach etwaigem Alkoholkonsum antwortete der Tennisprofi knapp.

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Thomalla stellte Zverev eine einfache Frage zur Länge eines Zollstocks. Der 29-Jährige antwortete mit zwei Metern. Damit lag er genau richtig. Die Moderatorin zeigte sich beeindruckt von der korrekten Antwort. Diese Interaktion diente vor allem der moralischen Unterstützung nach dem großen Tennis-Erfolg. Zverev war nicht nur zum Plaudern Teil der Show.

Sport- und Allgemeinwissen auf der Bühne

Im weiteren Verlauf der Sendung waren von Thomalla weitere Fragen zum Sport erwartet. Dabei lag die Moderatorin bei ihrer eigenen Antwort richtig. Die Frage lautete, wie viele Nationen bislang mindestens einmal Fußball-Weltmeister wurden. Zur Auswahl standen vier, sechs, acht oder 20 Nationen. Thomalla entschied sich für die Option acht.

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Diese Antwort ist korrekt. Deutschland, Brasilien, Italien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Uruguay und England wurden bislang mindestens einmal Weltmeister. Das Wissen um diese Nationen half ihr, die Hürde bei 32.000 Euro zu nehmen. Die Sicherheit bei dieser Frage deutete auf solide Vorbereitungen hin. Die Show bot somit Einblicke in das Allgemeinwissen der Prominenten.

Falsche Antwort beim 500.000-Euro-Lotto

Bei der Frage nach 125.000 Euro begann eine historische Rätselrunde. Günther Jauch wollte wissen, was an einem Tag geschah, an dem auch ein neuer Papst gewählt wurde. Sophia Thomalla hatte Zweifel an ihrer Theorie. Sie tendierte jedoch zur Ermordung von John F. Kennedy. Ihr Mann Jauch war telefonisch zugeschaltet und bestärkte sie.

Thomalla sagte: "Komm, ich zocke. Ich mach's!". Sie wählte die Antwort zur Ermordung von John F. Kennedy. Diese Entscheidung war jedoch falsch. Richtig gewesen wäre der Flug des DDR-Kosmonauten Sigmund Jähn. Dieser flog am 26. August 1978 ins All. An diesem Tag wurde zudem Papst Johannes Paul I. gewählt.

Verlust des Hauptgewinns und Spendenerlös

Durch die falsche Antwort verpasste die Moderatorin den Sprung auf 500.000 Euro. Sie fiel brutal auf 500 Euro zurück. Der Gewinn kam im Rahmen des RTL-Spendenmarathons dem guten Zweck zugute. Im Jahr 2019 nahm sie bereits an der Show teil. Damals gewann sie 125.000 Euro. Diesmal blieb weniger übrig.

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Thomallas Auftritt fand in direkter Konkurrenz zu anderen Großereignissen statt. Das Finale der ATP Finals zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz lief zur gleichen Zeit. Fans verfolgten das Tennismatch im TV und Stream. Die Frage war, wann das Endspiel genau startet. Die Sportberichterstattung überlagerte teilweise die Unterhaltungssendung. Die Kombination aus Tennis und Quiz zeigte die Vielseitigkeit des Senders.

Alexander Zverev blieb trotz seiner Müdigkeit ein cooler Partner im Quiz. Seine Antworten waren präzise und entlasteten die Moderatorin. Die emotionale Bindung zwischen den beiden Akteuren war im Programm deutlich spürbar. Günther Jauch moderierte die Sendung mit seiner typischen Ruhe. Er nutzte die Verzögerung beim Telefonat clever für Humor.

Die Show verdeutlichte, wie schnell Prominente unter Druck geraten können. Selbst mit Hilfe eines Tennisstars war der Jackpot nicht zu knacken. Die historische Frage erwies sich als unüberwindbare Hürde. Der Verlust von 124.500 Euro auf einmal ist für jeden Teilnehmer ein Schock. Dennoch bleibt der Erlös für wohltätige Zwecke wichtig. Die Unterhaltung ging für alle Beteiligten weiter.