Sophia Thomalla trat bei Wer wird Millionär an. Alexander Zverev gab Tipps. Sie gewann 500 Euro für den Spendenmarathon nach Fehlklick.

Die Moderatorin Sophia Thomalla hat sich bei der Fernsehsendung "Wer wird Millionär" des Senders RTL einem Quiz-Check unterzogen, bei dem sie von ihrem Freund, dem Tennis-Profi Alexander Zverev, unterstützt wurde. Die Aufzeichnung fiel in einen Zeitraum, in dem Zverev gerade seinen historischen Triumph bei den US Open gefeiert hatte. Während Thomalla im Studio Fragen beantwortete, stand ihr der Weltranglistenerste moralisch und mit Fachwissen zur Seite, um ihr den Weg zur Höchstsumme zu ebnen.

Support aus New York nach US-Open-Sieg

Alexander Zverev schaltete sich live aus New York in die Show ein, nur wenige Stunden nachdem er den Titel der amerikanischen Großmeister errungen hatte. Er selbst gestand Moderatorin Sophia Thomalla, dass er knapp 18 Stunden nach seinem Erfolg noch nicht geschlafen habe, sich aber wohl fühle. Moderator Günther Jauch verriet, dass er und Thomalla den Sieg von Zverev gemeinsam am Berliner Flughafen verfolgt und dabei stark gezittert haben. Zverev nutzte die Gelegenheit, um persönlich sein Glückwunsch zum historischen Triumph zu äußern, während Thomalla ihre eigene Quiz-Karriere vorantrieb.

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Einzelheiten zur Show und zur Frage

Thomalla begann ihre Runde im Prominenten-Special und stellte sich zunächst einer simplen Wissensfrage. Sie sollte die Länge eines Zollstocks nennen, was Zverev korrekt mit zwei Metern bestätigte. Danach wechselte das Thema zu Sportwissen, wobei Thomalla selbst die richtige Antwort auf eine Frage für 32.000 Euro geben musste. Es ging darum, wie viele Nationen bisher mindestens ein Mal Fußball-Weltmeister wurden. Die richtige Antwort war acht. Die Gewinner waren Deutschland, Brasilien, Italien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Uruguay und England.

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Endstand bei 500 Euro und Spendenmarathon

Am Ende der Sendung landete Sophia Thomalla bei einem Gewinn von 500 Euro. Dieser Betrag wurde im Rahmen eines RTL-Spendenmarathons einem wohltätigen Zweck zugeführt. Thomalla hatte bei der 500.000-Euro-Frage eine falsche Antwort gegeben und fiel dadurch brutal von 125.000 Euro auf den Basispreis zurück. Bei ihrer ersten Teilnahme an der Show im Jahr 2019 hatte sie bereits 125.000 Euro gewonnen. Der aktuelle Fehltritt kostete sie den Sprung auf die höchste Gewinnstufe.

Details zur falschen Antwort und Hintergrund

Die entscheidende Frage lautete: "Was geschah an einem Tag, an dem auch ein neuer Papst gewählt wurde?" Günther Jauch bot die Option an, die Ermordung von John F. Kennedy zu wählen, was Sophia Thomalla zögern ließ, da sie Zweifel hatte. Dennoch entschied sie sich für diese Antwort, unterstützt durch den Rat ihres Freundes. Falsch war jedoch: Am 26. August 1978 flog der DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn ins All, und an diesem Tag wurde Papst Johannes Paul I. gewählt. Dieser Fehler verhinderte den Gewinn der maximalen Summe.