Sophia Thomalla scheiterte bei Wer wird Millionär an einer Geschichte-Frage. Telefonjoker Sven Heinevetter gab den falschen Tipp, wodurch sie 124.500 Euro verlor.

Die Moderatorin und Schauspielerin Sophia Thomalla erzielte beim Prominenten-Special der Quizshow Wer wird Millionär einen beeindruckenden Start. Auf dem Sender RTL erspielte sie während des Spendemarathons zunächst einen Preis von 125.000 Euro. Ihre Leistung wurde dabei von Günter Jauch als Moderation begleitet, der die Sendung mit hoher Professionalität leitete.

Historische Frage zur Raumfahrt und Politik

Der entscheidende Moment trat auf, als es um eine Einsatzsumme von 500.000 Euro ging. Die gestellte Frage lautete: Was geschah an einem Tag, an dem auch ein neuer Papst gewählt wurde. Die vier möglichen Antwortoptionen waren der erste Deutsche im All, die Ermordung John F. Kennedys, der Fall der Berliner Mauer und elf Oscars für den Monumentalfilm Ben Hur. Thomalla nutzte ihren letzten Joker, den Telefonjoker.

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Fehlentscheidung des Telefonjokers

Sie kontaktierte Sven Heinevetter, der als Handball-Torwart bekannt ist. Vor dem Anruf bat sie ihn explizit darum, ihr nicht zu verraten, um welche Geldsumme es bereits in der Show ging. Heinevetter überlegte kurz und teilte mit, dass Sigmund Jähn nicht gemeint sein könne. Jähn war 1978 der erste Deutsche im All, was Thomallas Antwortoption A entsprach. Diese Verneinung führte jedoch direkt zur Fehlleitung.

Abstieg auf 500 Euro und Geldverlust

Obwohl Heinevetter zunächst den richtigen Kandidaten ausschloss, riet er ihr schließlich, John F. Kennedy zu wählen. Thomalla entschloss sich, die Antwort B zu nehmen und ihr Glück zu versuchen. Sie zockte also auf die Ermordung des US-Präsidenten. Die korrekte Antwort war jedoch Option A. Als Jähn ins All flog, wurde auch Papst Johannes Paul I. zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt.

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Verlust der erspielten Summe

Durch die falsche Entscheidung purzelte Thomalla vom hohen Einsatz zurück auf nur 500 Euro. Damit verlor sie die zuvor sicher geglaubten 124.500 Euro. Der Vorfall zeigt die Brisanz von Joker-Entscheidungen im Finale. Heinevetter hatte sich zuvor von Sophia Thomalla als allwissend beschreiben lassen, was die Fehlleistung besonders auffällig machte.

Auswirkungen und Reaktionen

Thomalla reagierte mit sichtlichem Entsetzen und hüpfte durch das Studio, um die Situation zu verarbeiten. Sie musste die Entscheidung treffen, wie sie mit dem verbleibenden kleinen Gewinn umging. Der Moment ging als einer der dramatischsten der aktuellen Sendung in die Geschichte ein. Zuschauer verfolgten das Geschehen mit gemischten Gefühlen zwischen Sympathie und Schauder.