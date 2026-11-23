Moderatorin Sophia Thomalla scheiterte auf der 500.000-Euro-Frage bei Wer wird Millionär und fiel auf 500 Euro zurück. Tennis-Star Alexander Zverev unterstützte sie.

Die Moderatorin Sophia Thomalla erzielte bei einer Ausgabe der Quizshow Wer wird Millionär einen unerwarteten und bitteren Negativrekord. Nach Angaben des Senders RTL rutschte sie bei der entscheidenden 500.000-Euro-Frage auf lediglich 500 Euro zurück. Damit war sie erst die dritte Kandidatin in der Geschichte der Prominenten-Specials, die dieses Schicksal ereilte. Zuvor waren dies lediglich die Unternehmerin Judith Williams im Jahr 2019 und der Rapper Bushido im Jahr 2024.

Erster Doppelerfolg bei 500 Euro im Promi-Format

Die Ausgabe stellte noch einen weiteren historischen Negativrekord auf. Zum ersten Mal überhaupt rutschten in einem Promi-Special zwei Kandidaten gleichzeitig auf den Sicherheitsbetrag von 500 Euro ab. Neben Sophia Thomalla war auch der Let's Dance-Juror Joachim Llambi von diesem Missgeschick betroffen. Thomalla stand nach ihrer letzten sicheren Gewinnsumme von 125.000 Euro vor der finalen Hürde, bevor sie durch eine falsche Antwort drastisch verlor.

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Alexander Zverev gibt wertvolle Live-Unterstützung

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev stand Sophia Thomalla während der Aufzeichnung moralisch bei. Zverev schaltete sich live aus New York zu, wenige Stunden nach seinem Triumph bei den US Open. Günther Jauch gratulierte dem 29-Jährigen persönlich zum Erfolg, während dieser gestand, nach knapp 18 Stunden ohne Schlaf zu sein. Er fühlte sich gut, hatte aber noch nicht geschlafen und lehnte Alkohol ab. Zverev half bei einer Frage zur Länge eines Zollstocks, die er korrekt mit zwei Metern beantwortete, was Thomalla zur richtigen Lösung führte.

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Konkrete falsche Antwort beim historischen Datum

Bei der Frage für 500.000 Euro lautete die Aufgabe, was an einem Tag geschah, an dem auch ein neuer Papst gewählt wurde. Sophia Thomalla zögerte, doch dann entschied sie sich für die Ermordung von John F. Kennedy, obwohl sie Zweifel hatte. Die richtige Antwort lautete, dass der DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn am 26. August 1978 ins All flog. An diesem Tag wurde Papst Johannes Paul I. gewählt. Diese falsche Wahl führte zum Abstieg auf 500 Euro.

Ausgezahlte Summe und weitere sportliche Details

Thomalla gewann am Ende 500 Euro, die im Rahmen des RTL-Spendenmarathons einem guten Zweck zugutekamen. Bei einer früheren Teilnahme 2019 hatte sie 125.000 Euro gewonnen. Vor dem Verlust bei der Millionenfalle hatte sie auch Sportwissen gefragt. Sie beantwortete die Frage nach der Anzahl der Fußball-Weltmeister-Nationen korrekt mit acht: Deutschland, Brasilien, Italien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Uruguay und England. Zverev nannte Günther Jauch Boris Becker mit sieben Grand-Slam-Titeln als sportliches Vorbild.