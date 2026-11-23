Prominente Kandidatin Sophia Thomalla fiel bei Wer wird Millionär auf der 500.000-Euro-Frage auf 500 Euro zurück. Alexander Zverev unterstützte sie live.

Die Moderatorin Sophia Thomalla erlebte bei dem Prominenten-Special der Quizshow "Wer wird Millionär" auf RTL eine überraschende und bittere Niederlage. Nach einem spannenden Aufstieg gelang ihr der Sprung bis zur entscheidenden 500.000-Euro-Frage, wo sie ihr gesamtes Einsatzkapital riskierte. Eine falsche Antwort führte jedoch dazu, dass sie mit nur 500 Euro als Trostpreis von der Bühne gehen musste.

Historischer Negativrekord bei RTL Quizshow

Thomalla ist die dritte Kandidatin in der Geschichte der Prominenten-Specials, die nach einem erfolgreichen Durchlauf bis zur 500.000-Euro-Frage abrupt auf 500 Euro zurückfiel. Zuvor geschah dieses Szenario bereits mit der Unternehmerin Judith Williams im Jahr 2019 sowie dem Rapper Bushido im Jahr 2024. Diese Aufnahme markiert zudem einen einzigartigen Negativrekord in der deutschen Quizshow-Produktion. Erstmals rutschten gleich zwei Kandidaten in einer einzigen Prominenten-Ausgabe auf den unteren Geldbetrag ab. Neben Thomalla war auch der "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi von diesem Schicksal betroffen.

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US-Open-Sieger Zverev unterstützt live

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev sorgte bei der Ausstrahlung für eine besondere Geste und moralische Unterstützung für seine Freundin. Zverev stand Thomalla unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung zur Seite, obwohl er sich zu diesem Zeitpunkt gerade in einem Ausnahmezustand befand. Wenige Stunden vor der Ausstrahlung hatte er seinen großen Triumph bei den US Open gefeiert. Aus New York wurde er live zur Sendung zugeschaltet, um das Geschehen aus der Nähe zu verfolgen und die Stimmung zu halten.

Der Gastgeber Günther Jauch gratulierte Zverev persönlich zu seinem Sieg und erkundigte sich nach seinem Zustand. Der 29-Jährige gestand offen, dass er seit seinem Erfolg noch nicht geschlafen habe. Auf die neugierige Frage des Moderators, ob nach dem Triumph auch Alkohol im Spiel gewesen sei, antwortete Zverev knapp, dass er sich zwar gut fühle, aber völlig erschöpft sei. Sein Einsatz war jedoch nicht nur auf Smalltalk beschränkt, sondern diente auch der aktiven Unterstützung von Thomalla bei der Beantwortung von Fragen.

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Thomalla nutzte die Unterstützung Zverevs strategisch, als sie ihn zur Länge eines Zollstocks befragte. Der Tennisprofi schätzte den Wert korrekt auf etwa zwei Meter ein und lag damit genau richtig. Darüber hinaus wurde im weiteren Verlauf der Show Sportwissen abgefragt. Thomalla traf die richtige Antwort auf die Frage, wie viele Nationen bislang mindestens einmal Fußball-Weltmeister wurden. Sie entschied sich korrekt für acht Nationen: Deutschland, Brasilien, Italien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Uruguay und England.

Falsche Antwort kostet das große Preisgeld

Der Höhepunkt und das Ende der Reise von Sophia Thomalla bildete die Frage zur 500.000-Euro-Stufe. Günther Jauch fragte nach dem Ereignis an dem Tag, an dem auch ein neuer Papst gewählt wurde. Als Telefonhilfe wurde Heinevetter zugeschaltet, der zur Ermordung von John F. Kennedy tendierte. Thomalla hatte zwar Zweifel an dieser Antwort, entschied sich aber letztendlich dafür, auf diese Option zu setzen. Es war ein fataler Fehler, denn korrekt war die Antwort, dass der DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn am 26. August 1978 ins All flog. An diesem Tag wurde zudem Papst Johannes Paul I. gewählt.

Durch diese Fehlentscheidung verpasste Thomalla den Sprung auf die 500.000-Euro-Marke und fiel brutal auf 500 Euro zurück. Sie konnte auf ein früheres Engagement im Jahr 2019 zurückblicken, bei dem sie damals 125.000 Euro gewann. Die erhaltenen 500 Euro fließen im Rahmen des RTL-Spendenmarathons wohltätigen Zwecken zu. Zuvor hatte Zverev noch seine sportlichen Ambitionen nach dem US-Open-Triumph dargelegt und erwähnt, dass er gerne an die sieben Grand-Slam-Titel von Boris Becker anknüpfen möchte.