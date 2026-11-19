Alexander Zverev warnte live im Studio vor den schwachen Mathekenntnissen seiner Freundin Sophia Thomalla. Bei Wer wird Millionär für Kinder rutschte die Moderatorin trotz 500.000 Euro auf der Gewinnleiter abrupt ab und verliert den gesamten Einsatz.

Sophia Thomalla erlebte am Donnerstagabend beim großen Promi-Special von Wer wird Millionär für Kinder auf dem Sender RTL einen dramatischen Absturz. Trotz eines erfolgreichen Starts und des Erreichens der 500.000-Euro-Frage verlor die Moderatorin den gesamten Einsatz durch leichtfertige Entscheidungen. Dies geschah trotz einer klaren Warnung ihres Lebensgefährten Alexander Zverev, der live aus New York zugeschaltet wurde.

Der Auslöser: Zverevs Warnung vor schlechten Mathekenntnissen

Der Start der Sendung wurde durch einen Live-Anruf von Alexander Zverev geprägt, der sich in einem Auto zwischen seinen Terminen nach der US-Open-Woche meldete. Zverev, frisch gekürter Sieger der US Open, äußerte Sorge um die mathematischen Fähigkeiten von Thomalla. Er verwies darauf, dass Frau Thomalla nicht gut in Mathematik sei und gab als konkretes Beispiel die Länge eines Zollstocks an, der aus zehn Segmenten zu je 20 Zentimetern besteht. Diese Warnung wurde zum zentralen Punkt, der den weiteren Verlauf der Sendung prägte, obwohl Thomalla zunächst sicher antwortete.

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Das Spielgeschehen: Hochpunkte und kritische Fehler

Sophia Thomalla überzeugte anfangs mit viel Mumm und fundiertem Allgemeinwissen. Sie beantwortete Fragen zur Besoldung von Oberbürgermeistern korrekt und nutzte das eigene Bauchgefühl, um Jokers zu sparen. Ein weiterer Höhepunkt war die Frage nach den Fußball-Weltmeistern bei den Männern. Thomalla nannte sechs Länder aus dem Stand, um die Antwort acht zu finden. Sie vergaß kurzfristig Uruguay als Sieger von 1930, wurde aber durch ein Studio-Publikum, das auf den Orchidometer hinwies, unterstützt. Dieser Mechanismus misst nach der Form der Orchidee das Hodenvolumen. Thomalla umarmte den Hinweisgeber dankbar und nutzte diesen Moment, um strategisch vorzugehen.

Stakeholder: Günther Jauch und die Kandidaten am Abend

Günther Jauch moderierte das Special, das auch Felix Lobrecht, Carolin Kebekus und Joachim Llambi umfasste. Jauch nutzte den Auftritt von Zverev, um ein historisches Statement abzugeben. Er erklärte nach 27 Jahren zum ersten Mal öffentlich, dass Wer wird Millionär nicht live ausgestrahlt wird. Der Grund war Zverev selbst, der in Echtzeit im Studio erschien. Jauch betonte, dass dies der schönste Grund für seine Ehrlichkeit sei. Während Thomalla im Fokus stand, erreichte Carolin Kebekus als einzige andere Kandidatin einen Gewinn von 64.000 Euro. Die Dynamik zwischen den Teilnehmern und dem Moderator sorgte für eine intensive Atmosphäre, die von den Live-Kommentaren Zverevs geprägt war.

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Der entscheidende Fehler: Der falsche Telefonjoker

Der Niedergang begann bei der Frage nach historischen Ereignissen an einem Datum, an dem auch ein neuer Papst gewählt wurde. Die Optionen waren: erster Deutscher im All, John F. Kennedy ermordet, Berliner Mauer gefallen oder Ben Hur gewinnt elf Oscars. Thomalla nutzte den Telefonjoker bei Silvio Heinevetter. Heinevetter, Handballtorwart, verwies auf Sigmund Jähn als ersten Deutschen im Weltraum, schloss diese Antwort jedoch selbst aus. Er tippte in letzter Sekunde fälschlicherweise auf John F. Kennedy. Heinevetter hatte keine Kenntnis davon, dass Thomalla bereits bei der 500.000-Euro-Frage stand. Der Fehler führte dazu, dass der gesamte bisher erspielte Gewinn verwirkt wurde.

Nachwirkungen und Bedeutung für die Zuschauer

Der Vorfall verdeutlicht die Risiken beim Umgang mit Joker-Entscheidungen in Quizshows, selbst wenn Experten zur Hilfe gerufen werden. Sophia Thomalla verzichtete zuvor ihren vorletzten Joker, um zu klären, dass eine 18-köpfige Jury beim Literaturnobelpreis entscheidet, nicht beim Bundesverdienstkreuz. Die Episode zeigt, wie schnell Glück und Wissen durch einen einzigen falschen Schritt zunichte gemacht werden können. Für die Kinder, für die gesammelt wurde, blieb die Spende aus. Die Sendung bleibt als ein Beispiel für unglückliche Entscheidungen in der Geschichte von Wer wird Millionär für Kinder in Erinnerung.