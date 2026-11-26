Sophia Thomalla rutschte bei der Quizshow auf 500 Euro ab. Moderator Günther Jauch bekannte, dass die Sendung nicht live ist. Alexander Zverev half per Video.

Die Fernsehsendung Wer wird Millionär? erlebte eine dramatische Wendung, als die Moderatorin Sophia Thomalla bei ihrem Prominenten-Special einen unerwarteten Höhenflug machte, um dann kurz vor dem großen Gewinn komplett abzustürzen. Ursprünglich war geplant, dass der Tennis-Star Alexander Zverev gemeinsam mit seiner Freundin an der Seite von Moderator Günther Jauch teilnimmt, doch dieser Plan musste aufgrund von Zverevs Verpflichtungen im Sport hinfällig werden.

Jauch enthüllt Geheimnis der Aufzeichnung

Der Moderator Günther Jauch machte während der Show ein historisches Geständnis über die Ausstrahlung seiner bekannten Quizsendung. Er erklärte deutlich, dass die Show im Gegensatz zur landläufigen Meinung nicht live übertragen wird. Jauch gab an, dass er dieses Detail in den vergangenen 27 Jahren noch nie öffentlich zugegeben hat. Die Aufzeichnung für die am 19. November ausgestrahlte Folge fand bereits Mitte September statt.

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Dieser zeitliche Abstand von rund 18 Stunden bedeutete, dass die Produktion bereits stattfand, nachdem Alexander Zverev seinen Triumph bei den US Open in New York gefeiert hatte. Jauch selbst hatte den historischen Erfolg des Tennis-Spieler zuvor am Berliner Flughafen verfolgt und gratulierte ihm persönlich im Rahmen der Show. Der Moderator betonte, wie sehr er mit dem Paar gezittert habe und beschrieb die Stimmung als großartig, obwohl er zugab, nach dem Ereignis kaum geschlafen zu haben.

Technische Unterstützung aus New York

Da Alexander Zverev physisch nicht im Studio erscheinen konnte, übernahm er die Unterstützung seiner Partnerin aus der Ferne. Er wurde per Videolink aus New York zugeschaltet, um Sophia Thomalla moralisch beizustehen und bei schwierigen Fragen zu helfen. Zverev erkundigte sich nach dem bisherigen Abschneiden seiner Freundin, während diese ihn fragte, ob er eine bestimmte Frage wisse, bei der sie zuvor unsicher war.

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Eine dieser Fragen bezog sich auf die Anzahl der Segmente in einem handelsüblichen Zollstock für 1.000 Euro. Alexander Zverev kannte die korrekte Antwort: Der Maßstab besteht aus zehn Segmenten. Auch bei einer anderen Frage zum Sportwissen, die 32.000 Euro wert war, blieb Thomalla erfolgreich. Sie antwortete richtig, dass bislang acht Nationen mindestens einmal Fußball-Weltmeister wurden. Die korrekten Länder waren Deutschland, Brasilien, Italien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Uruguay und England.

Dramatischer Sturz auf minimalen Gewinn

Ohne die direkte Präsenz von Zverev im Raum kämpfte sich Sophia Thomalla mutig bis zur Frage zur 500.000-Euro-Marke vor. Dort traf sie jedoch eine fatale Entscheidung und setzte alles auf eine Karte, indem sie risikoreich spielte. Leider war ihre gewählte Antwort falsch, was dazu führte, dass sie dramatisch auf nur noch 500 Euro zurückfiel. Dieser Ausgang war für die Teilnehmerin natürlich hochgradig enttäuschend, insbesondere da sie sich so nah am großen Finale befunden hatte.

Der Fall von Sophia Thomalla ist statistisch gesehen eine Seltenheit. Laut Angaben von RTL ist sie erst die dritte Kandidatin in der Geschichte der Prominenten-Specials, die genau bei der 500.000-Euro-Frage auf das Minus-Fünf-Hundert-Euro-Rettungsnetz fiel. Zuvor ereilte dieses Schicksal bereits die Unternehmerin Judith Williams im Jahr 2019 und den Rapper Bushido im Jahr 2024.

Noch bemerkenswerter ist der Umstand, dass in dieser einen Folge gleich zwei Kandidaten auf diesen niedrigen Betrag zurückfielen. Neben Thomalla erlebte auch der Let's-Dance-Juror Joachim Llambi diesen Negativrekord. Es handelte sich somit um den ersten Fall in der Geschichte von Wer wird Millionär, bei dem in einem Prominenten-Special zwei Teilnehmer gleichzeitig auf 500 Euro absanken. Letztlich gingen die gewonnenen 500 Euro im Rahmen des RTL-Spendenmarathons dem guten Zweck zugute.

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Weitere sportliche Ziele von Zverev

Neben der Unterstützung für Thomalla nutzte Günther Jauch die Gelegenheit, um mit Alexander Zverev über dessen zukünftige Pläne zu sprechen. Der Tennis-Star hatte gerade seinen Sieg bei den US Open gefeiert und stand im Fokus der internationalen Sportwelt. Jauch interessierte sich dafür, welche sportlichen Höhenzüge Zverev noch vor sich sieht.

Zverev offenbarte seine Ambitionen im Vergleich zu den größten Legenden des Sports. Er erwähnte spezifisch Boris Becker, der sieben Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Der deutsche Tennis-Star erklärte, dass es ihm Spaß machen würde, wenn er ebenfalls an diese Anzahl von Titeln herankommen oder sie sogar übertreffen würde. Dieses klare Statement unterstrich seine hohe Motivation und ihren Anspruch, sich in die ewige Liste der großen Meister des Sports einzureihen. Die Show bot somit nicht nur Quizspannung, sondern auch einen intimen Einblick in die Welt des Spitzensports.