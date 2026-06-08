Sophia Thomallas emotionale Reise zu Alexander Zverevs French-Open-Sieg: Mit Hund im Gepäck und eine Zugfahrt voller Glück

Moderatorin Sophia Thomalla berichtet von ihrer spontanen, chaotischen Anreise nach Paris, um Alexander Zverev nach dessen French-Open-Triumph zu gratulieren. Mit ihrem neuen Dackel im Gepäck und einer hilfsbereiten Schaffnerin schaffte sie es doch noch zur Feier, die ruhig im Kreis von Freunden verlief. Thomalla schwärmt von Zverevs Arbeitseifer und seiner Familie und will nun Russisch lernen.

Nach dem überraschenden Sieg von Alexander Zverev bei den French Open stand nicht nur der Tennis spieler selbst, sondern auch seine Partnerin Sophia Thomalla im Mittelpunkt des medialen Interesses.

Die Moderatorin, die beruflich in Köln gebunden war und das Finale gegen Flavio Cobolli nicht live vor Ort verfolgen konnte, entschied sich spontan, nach Paris zu reisen, um Zverev persönlich zu beglückwünschen. Ihre Anreise gestaltete sich jedoch abenteuerlich: wegen des langen Finals, das über vier Sätze ging, verpasste sie ihren ursprünglich geplanten Zug. Thomalla berichtete emotional, wie sie mit ihrem Hund weinend auf dem Bahnsteig stand und von einer aufmerksamen Schaffnerin mitgenommen wurde.

Trotz dieser Widrigkeiten traf sie in Paris ein, verfolgte das Ende des Matches jedoch nur kurz im Zug. Im Gepäck hatte sie den 15 Wochen alten Dackel Buba, der zuvor schon als Geschenk für Zverev gedacht war. Dieser widmete sich nach seinem Triumph sofort dem jungen Hund, was die Feierlichkeiten verzögerte. Die anschließende Feier in einem regulär geöffneten Club verlief eher gemütlich, mit Gästen wie Oliver Pocher und Daniel Theis.

Für Zverev blieb wenig Zeit zum Ausruhen, da bereits das nächste Turnier in Halle/Westfalen anstand. Thomalla musste nach einer kurzen Nacht früh zurück zu ihren beruflichen Pflichten. In Interviews betonte sie ihren Stolz auf Zverevs Leistung unter dem immensen Druck und seine unermüdliche Arbeitsmoral. Sie pries insbesondere die Unterstützung durch seine Familie und kündigte an, Russisch zu lernen, um sich besser in das familiäre Umfeld, in dem oft Russisch gesprochen wird, zu integrieren.

Ihre Bewunderung für den Fleiß und die innere Stärke ihres Partners war deutlich spürbar, und sie äußerte die Hoffnung, dass er nun seine Karriere noch mehr genießen und weitere Titel gewinnen könne





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