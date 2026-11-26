Die Jugendliche verließ ein Krankenhaus in Rahlstedt. Die Polizei schließt eine Eigengefährdung nicht aus.

Die 14-jährige Sophie R. hat ein Krankenhaus in Hamburg-Rahlstedt verlassen und wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. Wo ist Sophie R.? Seit Mittwochnachmittag wird die 14-Jährige in Hamburg vermisst.

Das Mädchen verließ ein Krankenhaus in Rahlstedt und ist seitdem verschwunden. Da die Polizei eine Eigengefährdung nicht ausschließen kann, fahndet sie nun öffentlich mit einem Foto nach der Jugendlichen. Die 14-Jährige stammt aus dem Stadtteil Horn und war zuletzt in einem Krankenhaus an der Liliencronstraße in Rahlstedt untergebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ sie die Klinik am Mittwoch gegen 16 Uhr in unbekannte Richtung.

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Da die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, ordnete eine Richterin am Amtsgericht am Donnerstag eine Öffentlichkeitsfahndung an. Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie wirkt zwischen 14 und 16 Jahre alt und hat lange, dunkle Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze Jacke, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie schwarze Schuhe.