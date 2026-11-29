WNBA-Spielerin Sophie Cunningham posiert für Maxim in einer 27.000-Dollar-Lederhose. Ihr Management zögerte initially, doch das Shooting wurde zum Erfolg.

Die WNBA -Starspielerin Sophie Cunningham, die aktuell für das Franchise Indiana Fever aufläuft, hat mit einem spektakulären Mode-Shooting für das US-Männermagazin Maxim für großes Aufsehen gesorgt. Bei den Dreharbeiten präsentierte sich die Basketball-Athletin in einer auffälligen Lederhose, die nicht nur durch ihr Design, sondern insbesondere durch ihren exorbitanten Preis die Profis am Set vor erhebliche Herausforderungen stellte. Der Luxus-Gegenstand war ein absolutes Statement- piece, das im direkten Vergleich zu ihren sportlichen Erfolgen auf der Basketballbahn eine neue, modische Seite ihrer Persönlichkeit hervorhob und für internationale Aufmerksamkeit sorgte.

Exorbitante Kosten und physikalische Grenzen

Der Kostenaufwand für dieses einzelne Kleidungsstück war enorm und lag deutlich über dem, was typischerweise bei solchen Produktionen erwartet wird. Sophie Cunningham gab bei den Dreharbeiten an, dass die Lederhose um die 27.000 Dollar gekostet hat, was einer Umrechnung von rund 25.000 Euro entspricht. Dieser Luxus-Preis hatte jedoch einen praktischen Haken, der im wahrsten Sinne des Wortes mit Enge zu tun hatte, da das Kleidungsstück extrem hauteng geschnitten war und die Beweglichkeit der Athletin stark einschränkte.

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Die enge Passform machte es der Indiana-Fever-Spielerin unmöglich, das anspruchsvolle Stück alleine anzuziehen. Cunningham musste bei der Vorbereitung für das Shooting auf massive Unterstützung zurückgreifen, da sie das Material allein nicht überwinden konnte. Ihr offenes Geständnis bezüglich des Anziehprozesses unterstrich die extreme Natur des Outfits: Um sich in diese Lederhose zu bekommen, brauchte es vier Personen am Set, die gemeinsam daran arbeiteten, das Kleidungsstück an ihrem Körper zu platzieren.

Agentur-Widerstand und Image-Neudefinition

Die Zusammenarbeit mit Maxim war nicht von vornherein eine Selbstverständlichkeit und stand lange Zeit unter einem kritischen Vorzeichen. Als das Angebot zunächst auf Cunningham zusteuerte, schalteten ihre Berater sofort auf defensive Positionen und zogen zunächst die Reißleine. Die Reaktion ihres Managements war von Skepsis geprägt, da sie noch mit dem alten Image des Männermagazins rechneten, das traditionell eher durch explizite Inhalte als durch hochwertige Mode definiert wurde.

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Cunningham selbst erinnert sich daran, dass ihre Agenten zunächst mit einem klaren Wortlaut reagierten. Als sie das Konzept vorlegte, hieß es auf Seiten der Verwaltung: Auf keinen Fall. Die Bedenken ihrer Vertreter basierten auf der Befürchtung, ihr sportliches Profil könnte durch die Assoziation mit diesem bestimmten Publikationstyp beschädigt werden. Die Panik in der Agentur war daher zunächst groß und ließ die Zustimmung zunächst nicht zu, da das Risiko als zu hoch eingeschätzt wurde.

Wandel des Medienhauses und Zustimmung

Die Kehrtwende in der Haltung des Managements erfolgte erst, als die realen Gegebenheiten klar wurden. Es stellte sich heraus, dass sich das Blatt neu erfunden hat und sich nun auf edle Mode- und Lifestyle-Strecken konzentriert, anstatt sich nur auf die bisher bekannten Formate zu stützen. Diese Entwicklung war der entscheidende Faktor, der die Bedenken der Agenten zerstreute und den Weg für die Zustimmung ebnete.

Sobald klar wurde, dass das Magazin mittlerweile eine höhere ästhetische und redaktionelle Qualität bietet, gab das Team grünes Licht für das Shooting. Dieser Wechsel in der Strategie des Verlages passte besser zu den Ambitionen von Cunningham und ihrem Team, die eine Darstellung suchten, die ihre persönliche Marke und ihre Verbindung zur modernen Sportkultur unterstrich. Die Neuorientierung des Magazins war somit die Voraussetzung für die gelungene Kollaboration.

Abschließende Bewertungen der Erfahrungen

Trotz der physischen Anstrengung beim Anziehen und der zuvor bestehenden Unsicherheit im Management bewertete die US-Star die Erfahrung insgesamt äußerst positiv. Cunningham geriet bei der Rückschau ins Schwärmen und betonte, dass sie die beste Zeit bei den Dreharbeiten hatte. Für sie war das Projekt nicht nur eine modische Herausforderung, sondern eine Chance, sich kreativ auszudrücken und ihre Persönlichkeit jenseits des Basketballplatzes zu zeigen.

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Das Ergebnis war laut Cunningham absolut großartig und bestätigte die Entscheidung, trotz der anfänglichen Vorbehalte der Agenten den Schritt zu wagen. Die Kombination aus dem teuren, aber einzigartigen Outfit und der professionellen Umgebung führte zu einem Erlebnis, das von der Athletin als sehr erfolgreich und unterhaltsam empfunden wurde. Die Lederhose diente somit nicht nur als modisches Accessoire, sondern als Symbol für den Mut, neue Wege zu gehen und alte Klischees zu durchbrechen.