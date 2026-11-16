Sophie Hyde inszeniert biografischen Film "Jimpa" mit Olivia Colman und John Lithgow

Regisseurin Sophie Hyde verarbeitet die Geschichte ihres Vaters Jim Hyde in ihrem neuen Film "Jimpa". Die Besetzung umfasst Olivia Colman und John Lithgow in den Hauptrollen.

Die australische Filmemacherin Sophie Hyde arbeitet aktuell an ihrem persönlichen biografischen Werk mit dem Titel " Jimpa". In diesem Projekt verarbeitet sie die Lebensgeschichte ihres verstorbenen Vaters, Jim Hyde, der nach seinem Coming-out eine zentrale Rolle in der Aktivistenbewegung für LGBTQ+-Rechte und AIDS-Aufklärung spielte. Hyde hat für die Verfilmung internationale Top-Names wie Olivia Colman und John Lithgow als Hauptdarsteller verpflichtet, was die künstlerische Ambition des Vorhabens unterstreicht.

Biografische Wurzeln und Realitätsbezug

Der Film basiert auf den echten Erlebnissen der Familie Hyde. Jim Hyde veröffentlichte 2018 seine Sexualität öffentlich und widmete den verbleibenden Jahren seines Lebens der politischen und sozialen Arbeit für marginalisierte Gruppen, bevor er im selben Jahr starb. Diese persönliche Familiendynamik bildet das Fundament der Narration, wobei Sophie Hyde ihre eigene Perspektive als Tochter in die künstlerische Gestaltung einfließen lässt, um die komplexe Beziehung zwischen Tradition und moderner Identität zu beleuchten.

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Künstlerische Ambitionen und Besetzung

Sophie Hyde nutzt ihre etablierte Reputation im internationalen Kino, um ein Ensemble aus hochkarätigen Schauspielern für dieses sensible Thema zu versammeln. Olivia Colman, bekannt für ihre Oscar-Prämierung in "The Favourite", übernimmt eine der tragenden Rollen. John Lithgow, dessen Schaffen auch den Hit "Konklave" umfasst, gibt als Titelgeber Jim Hyde die Stimme. Diese Besetzung signalisiert eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Stoff jenseits konventioneller Mainstream-Unterhaltung.

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Künstlerischer Kontext der Regisseurin

Dieses Projekt knüpft an den großen Erfolg von 2022 an, als Hydes Kammerspiel-Komödie "Meine Stunden mit Leo" einen ihrer bisher größten Kinohitte landete. In jenem Film verkörperte Emma Thompson eine pensionierte Lehrerin, die eine unverhoffte Verbindung zu einem jüngeren Sexarbeiter eingeht. Der stilistische und emotionale Ansatz dieser vorherigen Produktion dient als künstlerischer Ankerpunkt, von dem aus Hyde nun zu einer noch direkteren, dokumentarischeren Herangehensweise bei "Jimpa" wechselt.

Generationenübergreifende Themen und Zukunft

Neben der Darstellung der Vergangenheit thematisiert der Film auch die Auswirkungen auf die nachfolgende Generation. Aud Mason-Hyde, das nicht-binäre Kind von Sophie Hyde und ihrem langjährigen Editor Bryan Mason, wurde im Jahr 2005 geboren. Seine jugendliche Entwicklung findet vor dem Hintergrund der Geschichte seines Großvaters statt, was eine tiefe Verbindung zwischen den Generationen Hyde etabliert. Die Geschichte spiegelt somit die gesellschaftlichen Veränderungen wider, die Jim Hyde aktiv mitgestaltet hat und die seine Enkelin nun in ihrer Adoleszenz erlebt.