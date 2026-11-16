Sophie Marceaus neues Buch Warszawa wirft ein Licht auf ihre Kindheit als La Boum-Star. Sie beschreibt den Regisseur Claude Pinoteau und seine Kontrolle über ihre Unschuld.

Die französische Schauspielerin Sophie Marceau hat zum 60. Geburtstag ein autobiografisches Werk mit dem Titel Warszawa veröffentlicht. In diesem Buch blickt die gebürtige Pariserin auf ihr langes Leben und ihre Karriere als Filmstar zurück. Der Fokus liegt dabei auch auf ihren Anfängen im Kino-Hit La Boum aus dem Jahr 1980. Mit 13 Jahren wurde sie durch die Rolle der Vic weltberühmt und prägte die Popkultur einer ganzen Generation.

Regisseur schützte Jungfräulichkeit streng

Der Regisseur Claude Pinoteau, der am 87. Lebensjahr verstarb, legte großen Wert darauf, die Unschuld seiner jungen Schauspielerin zu bewahren. Marceau berichtet, dass Pinoteau sie ermahnte, bis zu den Dreharbeiten zu La Boum 2 im Jahr 1982 jungfräulich zu bleiben. Er argumentierte, dass Sex sie beschmutzen würde und die Zuschauer den Verlust ihrer Unschuld im Gesicht ablesen könnten. Sein Ziel war es, den Erfolg der Fortsetzung durch diesen makellosen Imagefaden zu sichern.

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Psychologischer Druck durch Intimfragen

Marceau beschreibt in Warszawa, wie stark sie unter der Kontrolle ihres Mentors litt. Pinoteau fragte sie regelmäßig nach ihrem intimen Leben und warnte sie vor den Konsequenzen früher sexueller Erfahrung. Obwohl die Schauspielerin zu dieser Zeit bereits Beziehungen hatte, betrachtete sie sich selbst panisch im Spiegel. Sie hatte die Angst, dass ihre Gesichtszüge sich verändern und sie als leichtsinnig wahrgenommen werden könnte. Dieser Druck hinterließ tiefe Spuren in ihrem Selbstbild.

Harter Aufstieg ohne Agentenschutz

Ohne Anwalt oder Agent musste sich die junge Sophie Marceau allein zurechtfinden. Sie wuchs in einfachen Verhältnissen auf; ihr Vater arbeitete als Lastwagenfahrerin und ihre Mutter als Verkäuferin. Ihr größter Traum als Kind war es, ebenfalls Lastwagenfahrerin zu werden. Der Durchbruch mit La Boum änderte ihr Leben grundlegend. Noch heute werden sie Menschen auf der Straße angesprochen und mit ihren Pausbäckchen aus der Kindheit verglichen.

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Beziehungen mit polnischen Regisseur

Neben ihrer Schauspielkarriere reflektiert die 60-Jährige auch ihre privaten Beziehungen. Mit dem polnischen Regisseur Andrzej Żuławski, der 75 Jahre alt verstarb, hatte sie von 1984 bis 2001 eine lange Liaison. Der Filmemacher war 26 Jahre älter als sie und sie lebte in dieser Zeit teilweise in Warschau. Aus dieser Beziehung ging der Sohn Vincent hervor, der heute als Regisseur und Autor arbeitet. Die Beziehung endete im Jahr 2001.

Kritik an Männern als Kapitalisten der Liebe

Marceaus Fazit zu ihren romantischen Erfahrungen fällt nüchtern aus. Sie beschreibt viele Männer als gute Kapitalisten der Liebe, die wenig investieren und viel für sich herausholen wollen. Mit dem US-Produzenten Jim Lemley, der 61 Jahre alt ist, bekam sie die Tochter Juliette. Die junge Frau arbeitet als Produktionsassistentin am Theater in Paris. Sophie Marceau geht dem Älterwerden entspannt entgegen. Sie bittet darum, ihre Falten nicht wegnehmen zu wollen, und freut sich auf ihr 60. Lebensjahr am 17. November.