Sorge um Mette-Marit wächst: Kronprinzessin wird ins Krankenhaus gebracht

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wurde am 4. Juni ins Rikshospitalet in Oslo gebracht, da ihre Gesundheit aufgrund ihrer chronischen Lungenfibrose deutlich verschlechtert ist.

Die Sorge um Mette-Marit wächst. Norwegen s Kronprinzessin wurde am 4. Juni in das Rikshospitalet in Oslo gebracht, da ihre Gesundheit aufgrund ihrer chronischen Lungenfibrose deutlich verschlechtert ist.

Ihre Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra, holte sie an der königlichen Residenz Skaugum in Asker ab. Kronprinz Haakon traf zeitgleich im Krankenhaus ein und trug die Tasche seiner Ehefrau. Die norwegische Presse geht davon aus, dass es sich um einen wichtigen Termin im Krankenhaus handelt, möglicherweise um Vorgespräche oder eine Untersuchung für eine Lungentransplantation. Die Schwere der Lage hatte sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet, als Kronprinz Haakon seinen offiziellen Besuch in Japan abkürzte und nach Oslo zurückkehrte.

Auch hatte er ihr Studium in Sydney vorzeitig unterbrochen und war bereits einen Tag zuvor nach Norwegen gereist. Kronprinz Haakon hatte bei seiner offiziellen Reise in Japan erklärt, dass Mette-Marit in der letzten Zeit deutlich stärker von ihrer Lungenfibrose gezeichnet sei. Der Hof hatte Ende 2025 mitgeteilt, dass die Lungenfibrose so weit fortgeschritten sei, dass die Ärzte eine Lungentransplantation nicht mehr ausschließen. Transplantationspatienten stehen auf Wartelisten für passende Organe - Mette-Marit stand bisher noch nicht auf der Liste.

Die Monarchin äußerte sich am 4. Juni bei einem Termin in Trondheim gegenüber TV 2 mit sorgenvollen Worten: Wir finden das natürlich nicht positiv. Es ist sehr bedauerlich. Wir können nur hoffen, dass alles gut geht





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