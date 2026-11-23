Beim 1. FC Köln gibt es vor dem Spiel gegen Elversberg Personalsorgen: Torhüter Marvin Schwäbe fehlt und Alessio Castro-Montes brach das Training ab.

Beim 1. FC Köln startete am Montag die Trainingswoche ohne einen wichtigen Profi. Ein anderer musste die Einheit zudem abbrechen. Eisige Temperaturen auch rund ums Geißbockheim am Montagmorgen . Um 11 Uhr herrschten frostige Verhältnisse, um die 2 Grad. Der nächtliche Frost hatte auch Auswirkungen auf das Training. Auf Platz 1 standen Rasenbeleuchtungen, um das Grün zu pflegen und zu schützen.

Die Mannschaft von Trainer René Wagner musste auf Trainingsplatz 7 ausweichen. Nicht dabei zum Wochenstart war Torhüter. Der Kapitän fehlte mit Rückenproblemen. Alle hoffen, dass er die Wehwehchen bis Samstag wieder in den Griff bekommt. Dann kommt Aufsteiger Elversberg ins Rhein-Energie-Stadion. Bitter auch: Nach einer halben Stunde musste Alessio Castro-Montes die Einheit abbrechen. Er wurde mit einem Golfkart zurück zu den Kabinen gefahren.in der Koelmesse.

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Da hatte er noch beste Laune nach dem 1:1 in München: „Mit so einer Leistung in München einen Punkt mitgenommen und sich belohnt zu haben, ist viel wert. Dann komme ich auch gerne an einem freien Tag hierher.

“ Doch während die anderen Profis den Tag zur Regeneration nutzen konnten, kamen beim Keeper Rückenschmerzen auf. Im Hinblick auf die kommenden Aufgaben wäre ein längerer Ausfall extrem bitter. Schwäbe sagte über die nächsten Spiele: „Wir werden den Fokus natürlich erst einmal auf Elversberg legen, werden uns da einen sehr, sehr guten Matchplan zurechtlegen, damit wir die Punkte zu Hause lassen. Ja, und dann brauchen wir nicht drumherum zu reden, dass wir nach Kiel fahren, um eine Runde weiterzukommen.

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In Augsburg wollen wir dann auch etwas Zählbares mitnehmen.

“ Es geht Schlag auf Schlag! Am Samstag kommt Aufsteiger Elversberg ins Rhein-Energie-Stadion. Am Dienstag, 1.

Dezember, geht es im Pokal-Achtelfinale nach Kiel und am 5. Dezember muss Köln auswärts beim FC Augsburg ran. Wäre gut, wenn Schwäbe dabei ist!