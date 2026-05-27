Sorgenvolle Blicke auf Court 6: Jakub Mensik zusammengebrochen

Der Tscheche Jakub Mensik ist nach seinem Sieg über den Argentinier Mariano Navone zusammengebrochen. Der 20-jährige lag fast zehn Minuten auf dem Boden, bevor er mit Hilfe der Betreuer aufstand. Es ist noch nicht klar, was Jakub Mensik plagte.

Sorgenvolle Blicke auf Court 6 ! Dort ist am frühen Mittwochabend Jakub Mensik zusammengebrochen. Der Tscheche, die Nummer 27 der Welt, hatte soeben sein Zweitrunden-Match gegen den Argentinier Mariano Navone gewonnen, als er sofort nach dem Matchball zusammensackte und nicht mehr aufstand.

Der Argentinier ging auf Mensiks Seite, klopfte ihm auf die Schulter, reichte ihm die Hand. Noch immer lag Mensik auf dem roten Sand. Sein Trainer machte Anstalten, zu ihm auf den Platz zu kommen, wurde aber anscheinend nicht gelassen. Schiedsrichter und dann auch Sanitäter kümmerten sich stattdessen um das Talent.

Nach fast zehn Minuten stand er dann doch auf, aber nur unter starker Mithilfe der Betreuer. Anscheinend plagten ihn unfassbare Krämpfe. Mehrmals probierte Mensik selbst aufzustehen, aber es zog ihn immer wieder auf den Boden. Schon während des letzten Satzes war unübersehbar, dass er mit Krämpfen zu tun hatte.

Nachdem er dann selbst vom Platz gehen konnte, kann er sich nun bis Donnerstag erholen. Dann trifft er in der 3. Runde auf den Australier Alex de Minaur, die Nummer 7 der Welt. Jakub Mensik hat in seinem zweiten Match in Paris einen wichtigen Sieg errungen.

Der Tscheche hatte gegen den Argentinier Mariano Navone in fünf Sätzen mit 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 gewonnen. Der 20-jährige hatte soeben das Match gewonnen, als er zusammenbrach. Sein Gegner ging auf ihn zu, um ihm zu helfen. Der Schiedsrichter und die Sanitäter kamen dann auf den Platz, um sich um den Tschechen zu kümmern.

Er lag fast zehn Minuten auf dem Boden, bevor er mit Hilfe der Betreuer aufstand. Es ist noch nicht klar, was Jakub Mensik plagte. Er selbst hatte bereits während des letzten Satzes mit Krämpfen zu tun gehabt. Der 20-jährige kann sich nun bis Donnerstag erholen.

Dann trifft er in der 3. Runde auf den Australier Alex de Minaur, die Nummer 7 der Welt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jakub Mensik Mariano Navone Paris Tennis Court 6

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Arzt der Stars: Dr. Dr. Andreas Dorow über die Brust-OPs der Geiss-TöchterDer Star-Schönheitschirurg Dr. Dr. Andreas Dorow hat sich bei BILD über die Brust-OPs der Geiss-Töchter geäußert. Der 53-jährige Arzt räumt mit alten Beauty-Mythen auf und erklärt die Details hinter den Eingriffen.

Read more »

„Überrascht von der Härte”: Fender geht gegen Nachbauten der berühmtesten E-Gitarre der Welt vorEin Gerichtsurteil ermöglicht dem US-Hersteller Fender ein strenges Vorgehen gegen die Konkurrenz. Zahlreichen Herstellern drohen bei einem Nachbau der berühmten E-Gitarre Stratocaster nun hohe Strafen und die Vernichtung ihrer Lagerbestände.

Read more »

Sven Hannawald: Der erste Skispringer, der bei der Tournee alle vier Springen gewannSven Hannawald, ein ehemaliger Skispringer aus Deutschland, ist bekannt geworden, als er den Gesamtsieg bei der Vierschanzen-Tournee 2001/02 gewann. Er ist der erste Skispringer, der bei der Tournee alle vier Springen gewann. Hannawald hat auch einen Weltcupsieg in Österreich gefeiert und insgesamt 330 000 Euro von Sponsoren und Verbänden erhalten.

Read more »

Nazi-Kartei: Die Machtmaschine der Nazis – der Aufstieg der NSDAPInnerhalb weniger Jahre wird aus einer Splittergruppe am rechten Rand die Massen-, Staats- und Kriegspartei mit fast neun Millionen registrierten Mitgliedern. Die Geschichte der NSDAP im Video.

Read more »