Sorrows and love for Remo Pollert, son of Lara Joy Körner, on his funeral

A description of the funeral and memorial services of Remo Pollert, son of Lara Joy Körner, who passed away in a tragic accident in Munich, leaving a significant void in the lives of his loved ones.

In Munchen nahm heute Familie und Freunde von Remo Pollert (†19), dem Sohn von Lara Joy Koerner Abschied. Auf seinem Sarg fanden sich rührende Botschaften.

Ein tragisches Unglück riss Remo Aimé Pollert (†19), den Sohn von Schauspielerin(47) und ihrem Ex-Mann Heiner Pollert (67), viel zu früh aus dem Leben: Nach einer Geburtstagsfeier stolperte er vermutlich am frühen Morgen des 9. Mai und fiel in die Isar, in der er ertrank und wenig später von einer Passantin gefunden wurde.

Der Tod des jungen Mannes, er hinterlässt nun "einen krassen Loch", wie seine Mutter Lara Joy Koerner heute bei der sehr persönlich geplanten Trauerfeier in Munchen in ihrer bewegenden Rede über ihren Sohn sagte.

"Und uns gleichzeitig so viel Liebe hinterlassen, dass wir aus diesem Loch wieder rauskommen. Die unendliche Liebe von und für Remo machen auch Bilder des Sarges deutlich. Darauf haben Freunde und Familienmitglieder Botschaften für den Verstorbenen hinterlassen.

"Für immer im Herzen", "Tanz-König", "Rush, Rush into Heaven" ("Schnell, schnell, in den Himmel"), "Immer bei uns" und "Ich liebe Dich! " ist da unter anderem zu lesen. Auch Bilder schmücken den Sarg des erst 19-Jährigen. Laut "Bild.de" trug er bei seiner letzte Reise ein weißes Oberhemd, mit ebenso persönlicher Verzierung: Es wurde von Freunden bunt bestickt.

Lara Joy Koerner hält bewegende Rede auf ihren Sohn Auf Remos Sarg ging Lara Joy Koerner auch am Ende ihrer rührenden Rede ein, in der sie ein bewegendes Bild ihres neugierigen, kreativen und lebenslustigen Sohnes zeichnete.

"In diesem Sark ist Remo nicht, es sind die Überreste seines Körpers. Eine Hülle, die er jetzt nicht mehr braucht. Seine Seele ist uns vertraut und nah und wird es immer sein. Die Schauspielerin erinnerte daran, dass Energie nicht verschwinden könne, sondern sich nur verwandeln.

Er war eine alte Seele. Seine letzte Ruhe wird Remo Aimé Pollert im Grabe seines Stiefgroßvaters, des Schauspielers Werner Kreindl (†64), finden, der 1992 völlig unerwartet an einem Herzinfarkt verstorben war





BUNTE / 🏆 106. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Removal Funeral Munich Son Actress Heiner Pollert Lara Joy Körner Bunt Bestickt Expression Of Love Tragic Accident Love After Death Image Of Remo On Coffin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ertrank in der Isar: Lara Joy Körners Sohn Remo wird im Familiengrab beigesetztZwei Wochen nach seinem plötzlichen Tod wird Remo Aimé Pollert am Freitag (22. Mai) in München-Bogenhausen beerdigt. Wo er seine letzte Ruhe findet.

Read more »

Lara Joy Körner: Ex-Mann Heiner Pollert spricht erstmals über Todesnacht von Sohn Remo (†19)Lara Joy Körners Sohn Remo wurde nach einer Partynacht leblos aufgefunden. Sein Vater Heiner Pollert erinnert sich nun erstmals an den unerträglichen Moment, als er davon erfuhr

Read more »

Lara Joy Körner über ihren Sohn Remo (†19): „Du hast ein krasses Loch hinterlassen“Mit bewegenden Worten verabschiedete sich Lara Joy Körner bei der Trauerfeier von ihrem Sohn Remo Pollert. Der 19-Jährige war bei einem tragischen Unfall in der Isar ums Leben gekommen.

Read more »

Remo wurde nur 19 Jahre alt: Überwachungsbilder zeigen die letzten Minuten von Lara Joy Körners Sohn„Traumschiff”-Darstellerin Lara Joy Körner trauert um ihren Sohn Remo. Der 19-Jährige ist bei einem tragischen Unfall in der Isar verstorben. Nun verrät der Vater des Jungen Details aus der Unfallnacht.

Read more »