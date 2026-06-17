"Sorry, aber ...": Warum Entschuldigungen oft nicht glaubwürdig sind

Die Autoren untersuchen, warum Entschuldigungen oft nicht glaubwürdig sind und warum "wenn" und "aber" in Entschuldigungen problematisch werden. Sie erklären, wie man Verantwortung übernehmen kann und wie man eine klare Entschuldigung formuliert.

"Sorry, aber ... " klingt nach Entschuldigung , ist oft nur Verteidigung. Die zwei Wörter "wenn" und "aber" machen jedes "Tut mir leid" sofort unglaubwürdig.

"Es tut mir leid, wenn du dich verletzt gefühlt hast. " Klingt erst einmal nach Entschuldigung. Ist aber oft keine. Es ist eine Formulierung, die auf den ersten Blick versöhnlich wirkt und beim anderen trotzdem hängen bleibt wie ein schlecht geklebtes Pflaster.

Denn das kleine Wort "wenn" verändert alles. Es sagt nicht: "Ich habe dich verletzt.

" Es sagt: "Falls du dich verletzt fühlst, tut mir das leid. "Das Problem wird dadurch verschoben. Nicht mehr das eigene Verhalten steht im Mittelpunkt, sondern die Reaktion des anderen. Und genau deshalb fühlen sich solche Entschuldigungen oft nicht wie Verantwortung an, sondern wie eine elegante Form der Ausrede.

"Es tut mir leid, aber du hast mich auch provoziert. ""Es tut mir leid, aber du bist da auch sehr empfindlich. " Vor dem "aber" steht die Entschuldigung. Nach dem "aber" kommt die Verteidigung.

Und meistens gewinnt am Ende die Verteidigung. Wer sich wirklich entschuldigen will, sollte mit diesen zwei Worten vorsichtig sein: "wenn" und "aber". Eine Entschuldigung soll anerkennen, dass etwas passiert ist. Genau das macht das Wort "wenn" oft nicht.

"Es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe" klingt zwar höflich. Aber es lässt offen, ob überhaupt etwas falsch war. Die Verletzung wird zur Möglichkeit erklärt, nicht zur anerkannten Wirkung. Für den verletzten Menschen kann das klingen wie: "Ich weiß nicht, ob dein Gefühl berechtigt ist.

"", also Entschuldigungen mit "if", auf Deutsch "wenn" oder "falls". Solche Sätze lassen den Schaden unsicher erscheinen. Nicht: "Ich habe dir wehgetan.

" Sondern: "Falls du das so empfunden hast. ""Entschuldigung, wenn du das so verstanden hast. "Das klingt vorsichtig. Ist aber oft ausweichend.

Denn der andere wollte vielleicht gar nicht hören, dass seine Wahrnehmung bedauert wird. Er wollte hören, dass das eigene Verhalten Verantwortung übernimmt.

"Es tut mir leid, dass mein Satz verletzend war. "Das zweite gefährliche Wort ist "aber". "Es tut mir leid, aber ... ": Fast jeder kennt diesen Satz.

Und fast jeder spürt: Jetzt kommt keine Entschuldigung mehr. Jetzt kommt die Verteidigungsrede.

"Es tut mir leid, aber ich konnte nicht anders. "Natürlich kann es Gründe geben. Stress, Überforderung, Missverständnisse, schlechte Tage. Menschen handeln selten im luftleeren Raum.

Aber eine Entschuldigung ist nicht der beste Moment, um sich selbst sofort zu erklären. Das "aber" nimmt dem ersten Teil des Satzes die Kraft. Es sagt: "Ja, ich entschuldige mich, aber eigentlich gibt es gute Gründe, warum du mir nicht zu böse sein solltest.

" Für den anderen klingt das schnell wie: "Ich übernehme Verantwortung, aber nur halb. " Und halbe Verantwortung heilt selten ganze Verletzungen. Die Forschung zeigt ziemlich klar: Nicht jede Entschuldigung wirkt gleich. Roy Lewicki, Beth Polin und Robert Lount untersuchten in zwei Studien besonders wichtig war in ihren Studien die Übernahme von Verantwortung.

Eine Entschuldigung wirkt also stärker, wenn jemand nicht nur sagt "Tut mir leid", sondern deutlich macht: "Ich sehe meinen Anteil.

" Das ist der Punkt, an dem "wenn" und "aber" so problematisch werden. Beide Wörter können Verantwortung verdünnen.

"Wenn" macht den Schaden unsicher, "aber" macht die Verantwortung kleiner. Nicht: "Tut mir leid, wenn du dich schlecht gefühlt hast.

" Sondern: "Es tut mir leid, dass ich dich vor anderen kritisiert habe. Das war verletzend und nicht fair.

" Sondern: "Es tut mir leid, dass ich dich so angefahren habe. Mein Stress erklärt meine Stimmung, aber er rechtfertigt nicht meinen Ton.

" Das ist ein entscheidender Unterschied: Man darf erklären, was los war. Aber erst, nachdem man Verantwortung übernommen hat





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