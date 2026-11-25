Elf Plakate an elf gut sichtbaren Standorten weisen auf das SOS-Handzeichen gegen häusliche Gewalt hin.

Elf Plakate an elf gut sichtbaren Standorten weisen auf das SOS-Handzeichen gegen häusliche Gewalt hin. Mit einer einfachen Geste können Betroffene unauffällig zeigen, dass sie Hilfe brauchen.

Dieses Zeichen bedeutet Gefahr: Jemand zeigt die Handfläche, legt den Daumen nach innen und schließt die übrigen Finger darüber:Wer das Zeichen erkennt, sollte die Situation ernst nehmen und der betroffenen Person - wenn möglich - Unterstützung anbieten. Auf den Plakaten des Kreises Mettmann gibt es auch einenzu weiteren Informationen, etwa, wie man sich verhalten sollte und wo es Beratungs- und Hilfsangebote gibt.

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Bildquelle: WDR/imageBROKER/newspixx vario images Wie kann ich in der Öffentlichkeit unauffällig um Hilfe bitten, weil ich mich unwohl oder bedrängt fühle? Organisiert wird die Aktion vom Runden Tisch gegen häusliche Gewalt im. Denn häusliche Gewalt bleibt häufig unsichtbar: Hinsehen, das-Handzeichen erkennen und Hilfe vermitteln kann deshalb einen entscheidenden Unterschied machen.

"Es ist ein wertvolles Instrument, um unauffällig auf Hilfe aufmerksam zu machen - wir wollen, dass möglichst viele was damit anfangen können. So haben wir diese kreisweite Plakataktion aufgesetzt.

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"Viele Frauen werden zu Hause Opfer von Gewalt. Auf den Plakaten sind auch 27 Frauen aus dem Kreis, die sich für Frauen stark machen. Die Vereinten Nationen sagen: Alle vier Minuten fügt ein Mann in Deutschland einer Frau Gewalt zu. Ein Großteil der Gewalt gegen Frauen gehe vom Expartner aus, so die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Mettmann.

Jana Lihl, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Mettmann Die Plakate sollen Menschen ermutigen, hinzuschauen, das Handzeichen zu erkennen und Unterstützung zu vermitteln.

" Häusliche Gewalt bleibt häufig lange unsichtbar. Das SOS-Handzeichen kann Betroffenen helfen, diskret auf ihre Situation aufmerksam zu machenJe mehr Menschen das Zeichen kennen, desto größer ist die Chance, dass ein Hilferuf erkannt wird. "