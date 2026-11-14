Sotheby's Auktion: Erben von Samuel Fischer fordern Stopp van Gogh Verkauf

Erben des Verlegers Samuel Fischer wollen den Verkauf des van Gogh Gemäldes 'Châtaigniers en Fleurs' bei Sotheby's stoppen. Streit um Provenienz und NS-Raubkunst.

Die bevorstehende Versteigerung des Van-Gogh-Gemäldes "Châtaigniers en Fleurs" bei Sotheby's in New York wird durch massive rechtliche und ethische Vorwürfe überschattet. Die Erben der jüdischen Verlegerfamilie S. Fischer fordern, den Verkauf zu stoppen, da sie die Transaktion als unrechtmäßig betrachten. Das Werk, das auf einen Schätzwert von 180 Millionen Dollar bewertet ist, steht kurz davor, einen neuen Rekord auf der Auktionsbühne zu setzen, doch diese Pläne sind nun in Gefahr.

Rechtlicher Konflikt um die Provenienz des Gemäldes

Der Berliner Anwalt Gunnar Schnabel, der die Interessen der Fischer-Erben vertritt, hat Sotheby's offiziell aufgefordert, den Verkauf vorerst auszusetzen. In einer E-Mail an das Auktionshaus verlangt Schnabel einen eindeutigen Nachweis dafür, dass die Familie das Bild im Jahr 1936 zum damaligen Marktpreis verkauft hat. Entscheidend für die Forderung ist die Bedingung, dass dieser Verkauf unabhängig von dem Druck der NS-Herrschaft erfolgt sein muss. Sollte sich Sotheby's dieser Beweisführung nicht stellen können, droht dem Auktionshaus rechtliches Einschreiten.

Also read Erstickungsgefahr: Tonies ruft Helene-Fischer-Figur zurück

Im Zentrum der Debatte steht das 1890 entstandene Werk mit den Maßen 70 mal 58 Zentimeter. Vincent van Gogh malte das Naturmotiv bei Paris in der Nähe seines Aufenthaltsortes, wenige Wochen bevor er mit nur 37 Jahren verstarb. Lange Zeit war der Künstler zu seinen Lebzeiten kommerziell wenig erfolgreich, doch heute zählt er zu den teuersten Malern der Geschichte. Derzeitige Besitzer wollen das Meisterwerk nun versteigern lassen, was einen potenziellen neuen Marktwert für Van-Gogh-Werke etablieren könnte.

Historischer Hintergrund der NS-Zwangsentmietung

Die Herkunft des Gemäldes ist eng mit der Tragödie der Familie S. Fischer verknüpft. Samuel Fischer, der Gründer des berühmten Verlags, hatte das Bild im Jahr 1909 erworben. Über mehr als zwei Jahrzehnte zierte es die Familienvilla in Berlin-Grunewald. Nach dem Tod von Samuel Fischer im Jahr 1934 erbten seine Tochter Brigitte Fischer und ihr Ehemann Gottfried Bermann-Fischer das postimpressionistische Kunstwerk. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Gemälde jedoch bereits seit etwa zwei Jahren in den Händen der Kunsthandlung Paul Cassirer in Amsterdam.

Advertisement

Die politische Lage in Deutschland verschärfte sich rapide. Die Nationalsozialisten übten zunehmend Druck auf jüdische Geschäftsleute und Kulturschaffende aus. Im Jahr 1936 verkaufte die Familie das Van-Gogh-Werk an ein französisches Sammlerpaar. Der genaue Verkaufspreis bleibt bis heute nicht öffentlich dokumentiert. Gleichzeitig war die Familie bereits gezwungen, ihr Land zu verlassen und war zunächst nach Wien geflohen, um der Verfolgung zu entgehen. Dieser Kontext wirft schwere Schatten auf die Rechtmäßigkeit des damaligen Handels.

Forderungen nach Gerechtigkeit und Washingtoner Prinzipien

Die Fischer-Erben berufen sich explizit auf die Washingtoner Prinzipien von 1998, um eine faire und gerechte Lösung für den Konflikt zu erreichen. Diese international anerkannten Richtlinien geben vor, wie mit Kunstrückgaben aus der Zeit des Nationalsozialismus umgegangen werden soll. Sie betonen die Notwendigkeit, entschädigungslos verkaufte Kunstwerke zu identifizieren und angemessene Kompensationen oder Rückgaben zu erwirken. Die Anwälte der Erben argumentieren, dass der Verkauf 1936 nicht freiwillig, sondern als Folge der existenziellen Bedrohung durch das NS-Regime erfolgt sein muss.

Ein Aspekt, der die Lage kompliziert, ist das Verhalten von Gottfried Bermann-Fischer nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Verleger bemühte sich zwar aktiv um die Rückgabe von Kunstwerken, die seiner Familie direkt von den Nazis geraubt worden waren. Für Bilder, die zuvor verkauft wurden, forderte er jedoch keine Entschädigung. Nach Angaben von Gunnar Schnabel fehlte ihm dazu damals die rechtliche Grundlage, da der Verkauf des Van-Gogh-Werks außerhalb des damaligen NS-Herrschaftsgebiets stattgefunden hatte. Diese historische Entscheidung belastet die heutige Argumentation jedoch nicht, da der Druck aus Deutschland ausging.

Possessionswechsel und aktuelle Position von Sotheby's

Das Gemälde "Châtaigniers en Fleurs" wechselte nach dem Verkauf durch die Familie Fischer mehrfach die Hände. Im Jahr 1939 gelangte es in die Vereinigten Staaten. Zu einer späteren Phase gehörte es dem Hollywood-Produzenten und Songwriter George "Buddy" DeSylva. Seit 1975 befindet sich das Kunstwerk im Besitz der argentinischen Sammlerfamilie Blaquier, die nun die Versteigerung initiieren wollte. Diese lange und lückenlos dokumentierte Kette von Besitzern bildet die Grundlage für Sotheby's aktuelle Position.

Advertisement

Sotheby's hat in einer offiziellen Erklärung dargelegt, dass frühere Nachforschungen nicht ergeben hätten, dass das Gemälde unter Zwang verkauft wurde. Das Auktionshaus erkennt jedoch die Bedeutung eines umsichtigen und konstruktiven Dialogs mit der Familie Fischer an. Man beabsichtigt, an einer Lösung zu arbeiten, die für beide Seiten zufriedenstellend ist. Trotz dieser Ankündigung bleibt das Datum der Auktion in New York zunächst bestehen, solange keine gerichtliche einstweilige Verfügung vorliegt.

Mögliche Auswirkungen auf den Kunstmarkt

Sollte die Versteigerung stattfinden und das Gemälde den Schätzwert von 180 Millionen Dollar erzielen, würde dies einen historischen Moment im Kunstmarkt darstellen. Es könnte ein neuer Rekordpreis für ein Van-Gogh-Werk auf einer Auktion aufgestellt werden. Der Verkauf würde nicht nur finanzielle Konsequenzen haben, sondern auch symbolische Bedeutung für die Debatte um Restitution und Provenienzforschung tragen. Die Öffentlichkeit beobachtet diesen Fall aufmerksam, da er exemplarisch für die anhaltenden Konflikte rund um NS-Raubkunst steht. Eine Entscheidung, die zu Lasten der Fischer-Erben ausfällt, könnte das Vertrauen in die Integrität internationaler Auktionshäuser beeinträchtigen. Umgekehrt würde eine Stoppung des Verkaufs ein Präzedenzfall für ähnliche Fälle sein, bei denen die Grenze zwischen Verkauf und Raubkunst historisch unklar bleibt. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Sotheby's die Forderungen nach einer Überprüfung ernst nimmt oder ob es zu einem langen juristischen Streit kommt, der den Kunstmarkt weltweit beschäftigen wird.