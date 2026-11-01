Soundcore Space 2 Pro Test: Klang, ANC und KI-Features im Detail

Der Soundcore Space 2 Pro überzeugt mit starkem Bass und hervorragender Telefon-Qualität dank THUS-KI-Chip. Analyse von Klang, ANC und Komfort.

Anker hat die zweite Generation seines Soundcore Space Pro auf den Markt gebracht. Der neue Bluetooth-Kopfhörer wird zum Startpreis von knapp 200 Euro angeboten. Er glänzt mit ausgezeichneter Sprachqualität bei Telefonaten und starker Geräuschunterdrückung. Im Klang dominiert ein mächtiger Bass, der dem Hörvergnügen zuträglich sein kann. Anker s Soundcore -Serie ist bei Kunden beliebt, da sie oft viel Leistung für vergleichsweise wenig Geld bietet. Dieses bewährte Konzept wurde auch für den Space Pro beibehalten, der jetzt in der zweiten Generation erhältlich ist.

Neue KI-Hardware für Telefonie

Eine zentrale Neuheit ist der in Deutschland hergestellte THUS-KI-Chip. Dank dieser Hardware soll der Soundcore Space 2 Pro der weltweit klarste Over-Ear-Kopfhörer für Telefonate sein. Anker wirbt explizit mit dieser Eigenschaft, um sich vom Wettbewerb abzuheben. Die Verarbeitung des Geräts ist hochwertig und das Design funktional. Das mausgraue Testgerät wirkt schlicht, was vielen Nutzern als zeitlose Ästhetik gefällt. Mit 264 Gramm liegt der Kopfhörer bequem auf dem Kopf und sitzt sicher.

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Tragekomfort und Ausstattung

Die Ohrenpolster sind großzügig bemessen und lassen viel Luft zu. Sie können an den Muscheln mühelos abgenommen und getauscht werden. Allerdings bietet der Kopfhörer keinen einfachen Akku-Wechsel, was die EU ab Februar 2027 vorschreiben wird. Zum Transport kann das Gerät zusammengefaltet werden. Anker liefert jedoch nur eine einfache Stofftasche mit, was als eher schwach empfunden wird. Die Steuerung bleibt ebenfalls schlicht gehalten. Links findet man eine Ein- und Aus-Taste, die auch zur Bluetooth-Kopplung dient. Darüber befindet sich ein Knopf zum Wechseln zwischen ANC und Transparenzmodus.

Steuerung und KI-Funktionen

Auf der rechten Seite befindet sich eine Lautstärke-Wippe. Durch langes Halten lässt sich ein Song vor- oder zurückspringen. Die Wiedergabe pausiert über einen Knopf unterhalb der Wippe oder durch die Trageerkennung. Die Start- und Pause-Taste kann zudem einer Langzeit-Druck-Funktion zugeordnet werden. So lässt sich ein digitaler Assistent aktivieren, wobei neben System-Standards Ankers Anka zur Wahl steht. Über denselben Knopf lässt sich ein KI-Dolmetscher starten. Dies erfordert ein Anker-Konto und eine Internetverbindung, da die Übersetzung über Cloud-Server erfolgt.

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Aktive Geräuschunterdrückung

Das ANC arbeitet auf Top-Niveau und filtert gleichmäßiges Rauschen nahezu komplett heraus. Auf der höchsten von fünf wählbaren Stufen werden auch Brummen und Stimmen gedämpft. Besonders wirksam ist die Unterdrückung bei tieferen Frequenzen. Viele Konkurrenten schaffen dies nicht in dieser Qualität. Eine effektive Windgeräuschreduzierung kann zusätzlich aktiviert werden. Auch der Transparenzmodus überzeugt. Er weist nur ein geringes Grundrauschen auf und klingt weitgehend natürlich. Dies sorgt für eine angenehme Umgebungswahrnehmung.

Telefonie und Firmware-Updates

Die Sprachqualität bei Telefonaten ist extrem gut. Ob der Space 2 Pro tatsächlich der klarste der Welt ist, bleibt dahingestellt. Es ist aber überragend, wie effektiv die eigene Stimme in lauten Umgebungen hervorgehoben wird. Der Klang klingt dabei angenehm natürlich. Zu Beginn des Tests wurden zwei Firmware-Updates installiert. Offenbar hat Anker damit am Klang gefeilt. Der Bass dominiert zwar immer noch, setzt sich aber gut durch. Die Mitten sind gut abgestimmt und die Höhen klar.

Klangeinstellungen und Codecs

Der ausgewogene Modus in der App ist für viele Geschmäcker die bessere Wahl. Der Kopfhörer klingt dann heller und akzentuierter. Drei weitere voreingestellte Modi stehen zur Verfügung. Der Modus Kraftvoller Bass wirkt jedoch überflüssig. Für individuelle Anpassungen steht ein 8-Band-Equalizer zur Verfügung. Erstellte Profile können gespeichert werden. Die HearID-Funktion gleicht den Klang anhand von Beispielen ab. Dies bringt meist eine gewisse Verbesserung. Der Raumklang-Effekt ist jedoch nicht gelungen, da er den Ton dumpf macht. Neben SBC und AAC kann der hochwertige Codec LDAC genutzt werden. Bluetooth 6.1 unterstützt jedoch weder LE Audio noch LC3 oder Auracast.