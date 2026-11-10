Soundtrack Sunrise on the Reaping: Katniss kehrt zurück mit neuem Song

Der offizielle Soundtrack zu Sunrise on der Reaping enthüllt, dass Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen wieder singt. Details zu Rachel Zegler und den Songs der 50. Hungerspiele.

Der lang ersehnte Soundtrack zum neuen Film "Sunrise on the Reaping" ist veröffentlicht worden und liefert den Fans der " Hungerspiele"-Saga eine bemerkenswerte Enthüllung. Die Musikliste zur fünften Verfilmung der Tribute-Geschichte bringt zahlreiche bekannte Künstler zusammen, doch der Fokus liegt eindeutig auf den ursprünglichen Protagonistinnen der saga. Besonders auffällig ist die Rückkehr einer ikonischen Stimme, die seit den Anfängen der Filme untrennbar mit der Figur der Katniss Everdeen verbunden ist. Dies markiert einen signifikanten Moment für die Fortsetzung der saga im Kino.

Jennifer Lawrence singt erneut als Katniss

Jennifer Lawrence wird in "Sunrise on the Reaping" erneut in die Rolle der Katniss Everdeen schlüpfen, wie bereits lange bekannt war. Der neue Soundtrack bestätigt nun auch, dass die Schauspielerin ihr Gesangstalent erneut einbringt. Sie singt das Lied, das sie im ersten Film ihrer Kameradin Rue widmete. Diese musikalische Hommage an die gefallene Tribut-Teilnehmerin bleibt ein zentrales emotionales Element der Charakterentwicklung und der Handlungsträgerin. Die Präsenz von Lawrences Gesang im Soundtrack unterstreicht die kontinuität der filmischen Erzählung und die persönliche Bindung der Hauptdarstellerin an ihre Rolle.

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Rachel Zegler und die Covey-Sängerin

Rachel Zegler übernimmt die weibliche Hauptrolle der Lucy Gray Baird, der Sängerin der Band Die Coveys, in der Vorgeschichte. Sie hat mehrere Songs zum Soundtrack beigetragen, darunter "Can't Catch Me Now" als Lead-Song. Zudem sind ihre Interpretationen von "Nothing You Can Take From Me" und "Pure As The Driven Snow" auf der Platte zu hören. Zeglers musikalischer Beitrag definiert den Sound des neuen Films maßgeblich und hebt die kulturelle Rolle der Musik in den Hunger Games hervor. Ihre Leistung verbindet die Vergangenheit mit der kommenden Konfrontation in den 50. Hunger Games.

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Überraschender Gastauftritt als Maysilee Donner

Eine besondere Überraschung im Soundtrack ist die Stimme der ehemaligen Tribute Maysilee Donner. Im Roman sang sie zwar nicht, doch im Film wird diese Rolle neu interpretiert. Die Schauspielerin, die die Covey-Sängerin Leonore Dove verkörpert, trägt den Song bei. Bei der Filmpremiere in Berlin erläuterte sie, dass sie sich von der Beziehung zwischen Haymitch und Maysilee inspirieren ließ. Gleichzeitig fand sie die Herausforderung spannend, Zwillinge zu spielen und die Perspektive der Maysilee Donner einzunehmen. Diese Entscheidung bereichert die musikalische Landschaft des Films um eine historische Ebene.

Produktion und zukünftige Veröffentlichung

Nicht alle 29 Songs auf dem Album erscheinen tatsächlich im neuen Film, wie das Label mitteilt. Die Schallplatte enthält sowohl Songs aus dem Film als auch von ihm inspirierte Lieder. Welche Titel genau im Schnitt enthalten sind, wird den Zuschauern bei der Kinostart verraten. Die Wochen rund um den Start des Films sind von großer Spannung geprägt, da Fans gespannt auf die Inszenierung der 50. Hunger Games sind. Die Kombination aus etablierten Stars und neuen musikalischen Entdeckungen verspricht eine immersive Erfahrung für die Gemeinschaft der Fanbase.