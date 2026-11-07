Soundtrack zu Sunrise on the Reaping: Jennifer Lawrence singt erneut

Der Soundtrack zum neuen Hunger-Spiele-Film Sunrise on the Reaping enthüllt, dass Jennifer Lawrence erneut singt. Details zur Tracklist und den beteiligten Künstlern.

Der offizielle Soundtrack zum neuen Film "Sunrise on the Reaping" hat jetzt die vollständige Tracklist veröffentlicht und dabei eine signifikante Überraschung für die Fans der Franchise enthüllt. Während die Zusammenstellung der Musiker zahlreiche bekannte Namen vereint, rückt vor allem ein bestimmter Song in den Fokus, der direkt auf die Hauptdarstellerin abzielt. Die Vorfreude auf die Inszenierung der 50. Hungerspiele ist in der Community bereits extrem hoch, und die musikalische Untermalung spielt dabei eine zentrale Rolle.

Jennifer Lawrence kehrt als Sängerin zurück

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Jennifer Lawrence die Hauptrolle der Katniss Everdeen in diesem Teil der Serie übernimmt. Dem Soundtrack zufolge wird sie jedoch nicht nur schauspielern, sondern sich auch musikalisch einbringen. Sie singt erneut das Lied, das sie im ersten Film ihrer Kollegin Rue widmete. Diese Rückkehr in ihre Rolle als Singer-Songwriterin innerhalb der Narrative stellt eine direkte Verbindung zum ersten Film der Saga her und unterstreicht ihre Vielseitigkeit als Darstellerin. Fans konnten diese Information bereits aus den offiziellen Ankündigungen des Labels ableiten, das die Veröffentlichung koordiniert.

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Unerwartete Performance von Maysilee Donner

Ein weiterer Highlight des Soundtracks ist die Beteiligung der Figur Maysilee Donner, gespielt von der Schauspielerin, die auch die Zwillingsschwester Leonore Dove verkörpert. Im Romanvorlage singt Maysilee Donner eigentlich nicht, was die Aufnahme auf der Schallplatte zu einer besonderen Filmpremium macht. Bei der Premiere in Berlin erklärte die Schauspielerin gegenüber Fans, dass sie stark von der Beziehung zwischen Haymitch und Maysilee inspiriert war. Sie fand die Perspektive der Figur sowie die Herausforderung, die Doppelrolle zu spielen, sehr spannend und hat dies musikalisch umgesetzt.

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Rachel Zegler und die Musik der Covey

Rachel Zegler steuert als Lucy Gray Baird aus der früheren Generation der Hungerspiele mehrere Songs zum Soundtrack bei. Als die Covey-Sängerin in "The Ballad of Songbirds & Snakes" etabliert, bringt sie ihren Charakter nun in den neuen Film ein. Ihre Beiträge umfassen den Lead-Song "Can't Catch Me Now" sowie weitere Titel wie "Nothing You Can Take From Me" und "Pure As The Driven Snow". Diese Tracks verknüpfen die musikalische Erzähllinie der beiden Filme miteinander und geben den Fans zusätzliche Einblicke in die Kultur der Region.

Umfang und Verfügbarkeit der Titel

Nicht alle 29 Songs, die auf der Schallplatte erschienen sind, werden auch tatsächlich im Film zu hören sein. Das Label hat darauf hingewiesen, dass die Schallplatte "Songs aus dem Film und von ihm inspirierte Lieder" enthält. Welche spezifischen Titel es in die finale Schnittversion des Films geschafft haben, bleibt zunächst unklar. Die genauen Details zur musikalischen Ausstattung im Kino werden sich jedoch erst bei der offiziellen Veröffentlichung des Films zeigen, sobald das Werk in den Kinos anläuft. Die Vorfreude auf die visuellen und auditiven Erfahrungen der 50. Spiele wächst damit stetig.