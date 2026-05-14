Southampton-Trainer Tonda Eckert verlässt Pressekonferenz nach Spionagevorwürfen

Trainer Tonda Eckert von Southampton verlässt eine Pressekonferenz, nachdem ein englischer Reporter ihn unverblümt "Betrüger" fragt. Vorwürfe von Spionage im Vorfeld des Spiels gegen Middlesbrough.

NEWS TEXT: Der Trainer des englischen Erstligisten Southampton , Tonda Eckert , sorgte bei einer Pressekonferenz nach dem Play-off-Halbfinale gegen Middlesbrough für einen Eklat . Ein englischer Reporter fragte ihn unverblümt: "Sind Sie ein Betrüger?

" Eckert sah dem Journalisten einige Sekunden an, stand auf und verließ den Raum. Nach sechseinhalb Minuten war die PK vorbei. Die Vorgeschichte: Im Vorfeld des Spiels gegen Middlesbrough wurden in England Spionage-Vorwürfe laut. Ein Spielanalyst von Southampton wurde dabei erwischt, wie er die Trainingseinheit von Middlesbrough filmte und Fotos von Taktikplänen machte.

Während der Einheit soll er Kopfhörer getragen und Teile des Trainings per Videoanruf live übertragen haben. (EFL) Auch Southampton reagierte, schrieb in einem offiziellen Klub-Statement: "Wir können bestätigen, dass wir während des gesamten Prozesses uneingeschränkt mit der Liga zusammenarbeiten werden.

" Neue Brisanz bekam der Fall durch Southamptons Sieg. Finaleinzug durch Spionage? Trainer Eckert wollte sich ganz offensichtlich nicht zu den Vorwürfen äußern. Zwar sagte Eckert: "Die Untersuchungen laufen noch.

Wir nehmen den Fall sehr ernst. Es fällt mir nicht leicht, mich nicht zu äußern. Das werde ich noch tun, aber aktuell kann ich nicht mehr dazu sagen.

" Im Aufstiegs-Endspiel trifft Southampton am 23. Mai im Wembley-Stadion auf Hull City. Wegen der winkenden Millionenbeträge durch TV-Rechte wird diese Partie als "richest game in football" bezeichnet





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