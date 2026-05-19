Der FC Southampton wird vom Aufstiegsfinale von der Premier League ausgeschlossen, weil ein Southampton-Funktionär mehrere Verstöße gegen EFL-Vorschriften hatte. Trainer Tonda Eckert, 33 Jahre alt, wird im kommenden Saisonjahr mit Geldstrafe belegt

Der FC Southampton wird vom Aufstiegsfinale in die Premier League , das in diesem weekend (Samstag 17.30 Uhr) auf Sky übertragen wird, ausgeschlossen. Das teilte die englische Fußballliga EFL am Dienstag mit.

Ein Southampton-Funktionär waren vor dem Play-off-Halbfinale gegen Middlesbrough erwischt worden, wie er das Training von Boro filmte und Taktikpläne fotografierte. Während des Trainings trug er Kopfhörer und kannte teilweise das Training per Videoanruf live ausrichten. Diese Verstöße gegen die Regeln der EFL führten zur Strafe, dass Southampton vier Punkte in der Saison 2026/27 absetzen muss. Trainer Tonda Eckert, 33 Jahre alt, wird auch mit Geldstrafe beleg





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