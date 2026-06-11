Southland - Polizeiserie mit hohem Rating

Southland ist eine US-amerikanische Dramaserie, die den Alltag von Polizist*innen in Los Angeles zeigt. Die Serie hat einen Spitzenwert von 90 % von den Kritiker*innen und 96 % von den Zuschauer*innen erhalten. Sie wurde zwischen April und Mai 2009 beim Sender NBC ausgestrahlt und später von TNT übernommen. Insgesamt wurden fünf Staffeln mit 43 Episoden produziert.

Polizeiserie n gehören seit Jahren zu den beliebtesten Genres im Streaming . Doch während häufig aktuelle Produktion en die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, landet nun eine Serie in den Netflix -Charts, deren letzte Folge bereits vor über zehn Jahren ausgestrahlt wurde: " Southland ".

"Southland" begleitet eine Gruppe von Streifenpolizist*innen und Detectives des Los Angeles Police Department bei ihrem oft schwierigen Berufsalltag. Im Mittelpunkt steht unter anderem der junge Polizist Ben Sherman (Ben McKenzie), der nach seiner Ausbildung erstmals die Realität des Polizeidienstes erlebt. Schnell wird ihm klar, dass die Arbeit auf den Straßen von Los Angeles weit komplexer ist als alles, was er an der Polizeischule gelernt hat.

Neben den beruflichen Herausforderungen kämpfen viele der Figuren auch mit privaten Problemen, gesundheitlichen Belastungen und zwischenmenschlichen Konflikten. Die Idee zu "Southland" stammt von Ann Biderman. Die US-amerikanische Dramaserie wurde zunächst zwischen April und Mai 2009 beim Sender NBC ausgestrahlt, bevor sie nach ihrer Absetzung von TNT übernommen wurde. Dort lief sie bis April 2013 und brachte es insgesamt auf fünf Staffeln mit 43 Episoden.

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"Southland" hat einen Spitzenwert von 90 % von den Kritiker*innen sowie 96 % von den Zuschauer*innen erhalten. Anbei findet ihr die Rechtfertigungen für diese phänomenalen Wertungen.

"Es gibt keine ruhige Folge von ,Southland‘, und diese hier enthielt jede Menge Szenen, die mir den Atem raubten (und noch Schlimmeres). " "Die beste Polizeiserie, die ich in den letzten 15 Jahren gesehen habe! Ich könnte sie mir Wochenende für Wochenende am Stück ansehen. Tolles Drehbuch und großartige Dialoge.

Die Figuren sind sehr fesselnd.

" "Das war eine verdammt gute, brutale Stunde, und ich weiß nicht, wie ,Southland‘ das noch toppen soll. Aber ich kann kaum erwarten, was als Nächstes kommt.

" "Das ist eine großartige Serie. Tolle schauspielerische Leistungen. Tolles Drehbuch und tolle Regie. Einfach alles ist toll.

Sehr realistisch, da sie zwischen viel Action auf den Straßen von LA und dem persönlichen Alltag der verschiedenen Polizist*innen hin- und herwechselt. Wir waren traurig, als sie zu Ende war. Setzt diese Serie auf eure Must-See-Liste!!

" Die 9 besten Miniserien bei Netflix, Disney+ & Co. Besser als "Yellowstone" und "1883": Diese grandiose Western-Serie vom "Dutton Ranch"-Schöpfer ist endlich auf Netflix im Stream. Wenn ihr euch selbst ein Bild von "Southland" machen möchtet, könnt ihr die Produktion ab sofort auf Netflix streamen. Solltet ihr noch keine Mitgliedschaft bei dem Streamingdienst haben, könnt ihr mit dem nicht nur in den Genuss der besten Filme und Serien von Netflix kommen, sondern habt auch Zugriff auf weitere grandiose Produktionen





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