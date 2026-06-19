Southside Festival in Neuhausen ob Eck aufgrund von Unwetter unterbrochen

Das Southside Festival in Neuhausen ob Eck wurde aufgrund eines Unwetters unterbrochen. Die Veranstalter riefen die Besucher dazu auf, sich in ihre Fahrzeuge zu begeben. Die Unterbrechung soll nur zeitlich begrenzt sein und nach dem Unwetter soll es mit dem Programm weitergehen.

Wegen eines Unwetter s wird das Southside Festival in Neuhausen ob Eck unterbrochen. Die Veranstalter informierten die Besucher in einer Festival-App und über den Instagram-Account, dass sie sich bitte in ihre Fahrzeuge begeben sollten, da dort am sichersten seien.

Die Sirenen waren nach Informationen des 'Schwarzwälder Boten' plötzlich zu hören und erste Warnungen auf den Bildschirmen an den Bühnen angezeigt worden. Kurz darauf gab die Band A Day To Remember bekannt, dass die Veranstaltung vorerst abgebrochen werde. Der Veranstalter kam auf die Bühne und bat alle eindringlich, sich zu ihren Fahrzeugen zu begeben.

Außerdem appellierte er laut der Zeitung an Festivalbesucher, Leuten ohne Auto zu helfen und die Warnblinkanlage einzuschalten, wenn bei ihnen noch Platz sein sollte. Auch die Polizei Konstanz forderte die Besucher dazu auf. Wann das Southside Festival fortgesetzt werden kann, war zunächst unklar. Ein Sprecher betonte aber, dass die Unterbrechung nur zeitlich begrenzt sei.

Nach dem Unwetter soll es mit dem Programm weitergehen. Über die App und den Instagram-Account wurde bekannt gegeben, dass die Banden und Künstler wie Billy Talent, Clueso und Empire Of The Sun auf dem Programm standen. Doch nur wenige Stunden nach Öffnung des Geländes waren die Sirenen zu hören und erste Warnungen auf den Bildschirmen an den Bühnen angezeigt worden. Die Veranstalter hatten bereits auf die Hitzewelle reagiert: Auf dem Gelände standen kostenlose Trinkwasserstellen bereit, leere Flaschen durften mitgebracht werden.

Zusätzlich wurden Schattenplätze ausgebaut und Sonnencremespender aufgestellt. Rund 59.000 Besucher wurden an diesem Wochenende erwartet. Zu den Headlinern gehörten in diesem Jahr unter anderen auch Kraftklub, Finch und The Offspring





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