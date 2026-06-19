Southside Festival in Neuhausen ob Eck aufgrund von Unwetter unterbrochen

Das Southside Festival in Neuhausen ob Eck wurde aufgrund eines Unwetters unterbrochen. Die Besucher wurden gebeten, sich in ihre Fahrzeuge zu begeben, um dort am sichersten zu sein. Nach einer Stunde kam die Entwarnung, aber das Programm musste verkürzt werden. Einige Acts konnten nicht mehr spielen.

Wegen eines Unwetter s wurde das Southside Festival in Neuhausen ob Eck unterbrochen. Die Veranstalter informierten die Besucher in der Festival-App, über die Social-Accounts und direkt auf den Bühnen des Mega-Musik-Events.

Um 20.35 Uhr hieß es dort: Weiterer Regen und Blitze sind zu erwarten - bitte bleibt noch im Auto. Doch eine Stunde später kam endlich die Entwarnung. Das Programm musste jedoch verkürzt werden. Am Freitag standen Bands und Künstler wie Billy Talent, Clueso und Empire Of The Sun auf dem Programm.

Doch nur wenige Stunden nach Öffnung des Geländes waren plötzlich Sirenen zu hören und erste Warnungen auf den Bildschirmen an den Bühnen angezeigt worden. Gewarnt wurde vor schwerem Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel. Kurz darauf, schon während ihres Auftritts auf der Green Stage, gab die Band A Day To Remember laut einem Bericht des Schwarzwälder Boten bekannt, dass die Veranstaltung vorerst abgebrochen werde.

Der Veranstalter kam ebenfalls auf die Bühne und bat alle eindringlich, sich zu ihren Fahrzeugen zu begeben. Außerdem appellierte er an die Besucher des dreitägigen, seit 1999 stattfindenden Festivals, Leuten ohne Auto helfen! Dazu solle die Warnblinkanlage eingeschaltet werden, wenn bei ihnen noch Platz im Wagen ist. Auch die Polizei Konstanz forderte die Besucher dazu auf.

Widerruf Tracking und CookiesWann das Southside Festival fortgesetzt werden kann, war zunächst unklar. Ein Sprecher betonte aber, dass die Unterbrechung nur zeitlich begrenzt sei. Nach dem soll es mit dem Programm weitergehen. Über die App, den Instagram-Broadcast-Channel des Veranstalters und den Sender CampFM auf 91,4 MHz sollen die Menschen auf dem Laufenden gehalten werden.

Um 21.35 Uhr posten die Veranstalter: Es geht weiter! Ihr dürft eure Autos wieder verlassen! Das Unwetter sei vorbeigezogen. Ihr seid absolute Legenden, dass ihr so geil reagiert und entsprechend unserer Anweisungen gehandelt habt, wird gelobt.

Das Programm musste verkürzt werden, einige Acts können nicht mehr spielen. Um 22 Uhr geht es mit Halsey auf der Green Stage und Levin Liam auf der Red Stage weiter! Leider wird es nicht möglich sein, die Konzerte von A Day To Remember, Clueso, Filow und RORY nachzuholen, heißt es. Erst am Nachmittag war das dreitägige Rockfestival in der Nähe des Bodensees mit den ersten Auftritten gestartet.

Zunächst hatten die Besucher gewarnt. Zudem werden in Baden-Württemberg die bislang heißesten Tage des Jahres erwartet, mit mehr als 35 Grad. Die Veranstalter haben bereits auf die Hitzewelle reagiert: Auf dem Gelände stehen kostenlose Trinkwasserstellen bereit, leere Flaschen dürfen mitgebracht werden. Zusätzlich wurden Schattenplätze ausgebaut und Sonnencremespender aufgestellt.

Rund 59.000 Besucher werden an diesem Wochenende erwartet. Zu den weiteren Headlinern gehören Kraftklub, Finch, Papa Roach und The Offspring





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