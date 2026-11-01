Soziales Engagement an der Potsdamer Berufsschule: 360 Euro für die Tafel

Schüler der Klasse Erzieher 2025 spenden 360 Euro aus der Pfandsammelaktion an die Potsdamer Tafel und lernen dabei die Arbeit der Lebensmittelausgabe kennen.

Eine beeindruckende Demonstration sozialen Engagements und praktischer Bildung hat an der Beruflichen Schule für Sport und Gesundheit in Potsdam stattgefunden, wo die Schülerinnen und Schüler der Klasse Erzieher 2025 durch eine gezielte Pfandsammelaktion einen wichtigen Beitrag zur Gemeinschaft leisteten.

Mit einem Gesamtergebnis von 360 Euro, die sie durch die Sammlung von Pfandflaschen erzielten, spendeten die künftigen Erzieherinnen und Erzieher den Erlös an die Potsdamer Tafel. Diese Spende ist das Ergebnis der Initiative "Deine Flasche für die Tafel", welche vor einigen Jahren im Rahmen der Europäischen Sportakademie Land Brandenburg, kurz ESAB, ins Leben gerufen wurde.

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Rote Tonne ersetzt Schulmüll

Der Ursprung dieser Aktion liegt in einer negativen Entwicklung, bei der Pfandflaschen in der Vergangenheit häufig achtlos in den normalen Schulmüll geworfen wurden, was sowohl ökologisch als auch sozial kontraproduktiv war. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, wurden die Strukturen der Schule angepasst und eine eigens für diesen Zweck angeschaffte rote Tonne eingeführt. Diese wird regelmäßig geleert, und das eingesparte Geld fließt direkt an die lokale Tafel, wodurch aus Müll wertvolle Unterstützung für bedürftige Menschen wird.

Dieser Prozess verdeutlicht nicht nur den Wert der Wiederverwertung, sondern auch die Möglichkeit, durch kleine, alltägliche Handlungen einen konkreten Unterschied im sozialen Gefüge zu machen. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse Erzieher 2025 überreichten die Spendensumme persönlich, was den Charakter der Aktion von einer reinen Sammelaktion zu einer bewussten sozialen Erfahrung erhob.

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Dieser Schritt war Teil des politischen Bildungsunterrichts, der darauf abzielt, den Schülerinnen und Schülern einen tieferen Einblick in gesellschaftliche Zusammenhänge und die Realität des täglichen Überlebens für viele Menschen zu verschaffen. Durch die direkte Beteiligung an der Überbringung der Spende wurde der abstrakte Begriff der sozialen Gerechtigkeit für die Lernenden greifbar und nachvollziehbar.

Soziale Kompetenz stärken durch Engagement

Die Lehrkräfte und die Schulleitung betonen, dass solche Projekte essenziell sind, um angehende Fachkräfte für den pädagogischen Bereich nicht nur fachlich, sondern auch in ihrer sozialen Kompetenz und ihrem Verantwortungsbewusstsein zu stärken. Die Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler selbst aktiv wurden, fördert zudem die Identifikation mit der Schule und der Gemeinschaft und zeigt, dass Bildung nicht nur im Klassenzimmer stattfindet, sondern auch im direkten Handeln vor Ort.