Bei der Parlamentswahl in Spanien zeichnet sich ein Regierungswechsel ab. Konservative und Rechtspopulisten liegen laut Prognosen vorn.

Ein Streit um Mieterschutz hat in Spanien zu einer Neuwahl des Parlaments geführt. Nun dürfte die extreme Rechte erstmals seit dem Ende der Diktatur wieder Regierungsmacht erlangen.

Machtwechsel in Spanien: Ein Rechtsbündnis hat die vorgezogene Parlamentswahl in der viertgrößten EU-Volkswirtschaft klar gewonnen – und den linken Ministerpräsidenten Pedro Sánchez nach achteinhalb Jahren an der Macht gestürzt. Nach Auszählung von 87 Prozent der Stimmen kommen die konservative Volkspartei PP und die Rechtspopulisten von Vox zusammen auf 186 Sitze im Madrider Abgeordnetenhaus. Die nötige absolute Mehrheit von 176 Mandaten übertreffen sie damit deutlich. Die PP von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo kommt den bisherigen amtlichen Ergebnissen zufolge auf 135 Sitze.

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Vox verbesserte sich unterdessen von 33 auf 51 Sitze. Um im Parlament zum neuen Regierungschef gewählt zu werden, muss sich der 65-Jährige Feijóo zwar erst mit Vox-Chef Santiago Abascal auf die Details der Zusammenarbeit einigen. Das Zustandekommen der Koalition gilt allerdings als Formsache. Erstmals seit dem Ende der Diktatur von Francisco Franco Mitte der 1970er Jahre wird die extreme Rechte damit aller Wahrscheinlichkeit nach wieder an der spanischen Zentralregierung beteiligt werden.