Sozialkosten: Bund zahlt 250 Millionen Euro Mehrausgaben für Grundsicherung

Die Bundesregierung plant 250 Millionen Euro Zusatzkosten für die neue Grundsicherung ein. Die Reform spart nicht, sondern verteuert die Sozialleistungen im laufenden Jahr deutlich.

Die Bundesregierung muss im laufenden Haushaltsjahr überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 250 Millionen Euro vornehmen, um die gestiegenen Kosten der Grundsicherung zu decken. Dieser Betrag wurde vom Arbeits- und Sozialministerium als zusätzlicher Finanzierungsbedarf angemeldet. Das Schreiben des Finanzministerium s, das den Haushaltsausschuss über diese Zusatzkosten informiert, liegt dem Tagesspiegel vor. Es bestätigt damit die Notwendigkeit einer Nachfinanzierung, die ursprünglich so nicht eingeplant war.

Hintergründe der überplanmäßigen Ausgaben

Der Bundeshaushalt hatte im Vorfeld ursprünglich gut 28 Milliarden Euro für die monatlichen Regelsätze eingeplant, die an Empfänger der Grundsicherung ausgezahlt werden. Hinzu kommen 13 Milliarden Euro, mit denen der Bund sich an den Kosten für Unterkunft und Heizung beteiligt. Die Kommunen tragen den verbleibenden Rest dieser Kosten selbst. Zusätzlich fallen gut 5 Milliarden Euro für Verwaltungskosten an sowie knapp 5 Milliarden Euro für Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit. Diese Summen bildeten die Grundlage für die ursprüngliche Kalkulation.

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Bei den beiden großen Posten Regelsätze und Wohnkosten unterscheiden sich die tatsächlichen Kosten nun von der Planung. Während für die Regelsätze mehr ausgegeben werden muss als veranschlagt, fallen die Ausgaben für Unterkunft und Heizung niedriger aus als geplant. Der Nettokostenüberschuss für den Bund beläuft sich auf die genannten 250 Millionen Euro. Diese Diskrepanz zwischen Planung und Realität zwingt die Verwaltung zur Korrektur des Haushalts.

Gründe und politische Einordnung

In dem Schreiben des parlamentarischen Staatssekretärs Dennis Rohde von der SPD werden spezifische Gründe für die Mehrkosten genannt. Eine wesentliche Rolle spielte, dass nicht absehbar war, wie hoch die Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen ausfallen würden. Eine entsprechende Nachzahlung des Bundes fiel deutlich höher aus als in den Vorjahren. Zudem verwies Rohde auf ausgabensteigernde Rahmenbedingungen bei der Bundesbeteiligung an Wohn- und Heizkosten.

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Da die Grundsicherung einen gesetzlichen Rechtsanspruch für die Betroffenen darstellt, hat der Bund keine andere Wahl, als diese Zahlungen zu finanzieren. Es ist im Bundeshaushalt durchaus üblich, die Posten zunächst konservativ oder niedrig anzusetzen und später Geld nachzuschießen, wenn die tatsächliche Lage es erfordert. Dies ist kein neues Phänomen, zeigt aber die Unsicherheiten in der Kalkulation von Sozialleistungen.

Kritik an der Reform und Einsparungen

Die Reform, mit der das Bürgergeld zur Grundsicherung umgebaut wurde, ist im Sommer in Kraft getreten. Ursprünglich hatte die Union mit dieser Reform massive Einsparungen in Milliardenhöhe versprochen. Diese Ankündigungen wurden jedoch seit Beginn als unrealistisch kritisiert. Das Arbeitsministerium hatte vor kurzem noch darauf hingewiesen, dass seit dem Sommer Einsparungen zu verzeichnen seien. Pro Monat lägen diese Einsparungen bei rund 100 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Timon Dzienus, Obmann der Grünen-Fraktion im Ausschuss für Arbeit und Sozior, äußerte sich scharf zu dieser Entwicklung. Er bezeichnete die angekündigten Einsparungen durch die Reform des Bürgergelds seit Tag eins als eine dreiste Lüge. Mit der neuen Grundsicherung sparte man keinen Cent, sondern habe schon im ersten Jahr 250 Millionen Euro zusätzliche Kosten verursach. Dzienus sprach von einem Sanktionsfetischismus, der kein Geld spare und die Menschen um ihre Zukunft bringe.

Zukünftige Entwicklungen und historische Daten

Dzienus forderte von der Union eine Scham über deren Kampagne. Er hält Sanktionen für arbeitsmarktpolitischen Unsinn. Wer wirklich Geld sparen wolle, bringe Menschen mit neuer Qualifizierung in gute Jobs, so Dzienus. Der Sozialstaat sei keine Luxusfrage, sondern die Schicksalsversicherung für alle Menschen, die einer Arbeit nachgehen würden. Statt weiterer Sanktionen brauche es mehr Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben. Unterstützung und Weiterbildung seien die richtigen Instrumente.

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In den Vorjahren gab es bereits deutlich höhere überplanmäßige Ausgaben für die Grundsicherung beziehungsweise das damalige Bürgergeld. Im Jahr 2024 mussten zum Beispiel 3,2 Milliarden Euro nachgeschossen werden. Dies zeigt, dass Nachfinanzierungen bei Sozialleistungen keine Einzelfallerscheinung sind. Die aktuelle Forderung von 250 Millionen Euro ist im Vergleich zu diesen historischen Zahlen zwar moderat, bestätigt aber den Trend zu höheren Bedarfen.