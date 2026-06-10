Sozialpartner in Deutschland: Verhärtete Fronten und kein Konsens in Sicht

Die Beziehungen zwischen den Sozialpartnern in Deutschland sind angespannt wie lange nicht. Die Bundesregierung hat die Sozialpartner zum großen Reformgipfel ins Kanzleramt geladen, um ein gemeinsames Verständnis für den weiteren Reformweg zu finden.

Die Beziehungen zwischen den Sozialpartner n in Deutschland sind angespannt wie lange nicht. Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Yasmin Fahimi, und der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, haben ein verhärtetes Verhältnis, das sich in der Haltung der Arbeitgeber und Gewerkschaften widerspiegelt.

Die Bundesregierung hat die Sozialpartner zum großen Reformgipfel ins Kanzleramt geladen, um ein gemeinsames Verständnis für den weiteren Reformweg zu finden. Das Ziel ist, den Erwartungshorizont abzuklären und ein Signal des Konsenses zu senden. Doch wie das angesichts der verhärteten Fronten gelingen soll, steht in den Sternen. Die Stimmung zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern wird immer aggressiver, und die einzige Antwort mancher Wirtschaftsvertreter auf die Krise sei eine Giftliste des Sozialabbaus.

Solche massiven Angriffe auf den Sozialstaat in dieser Breite habe Yasmin Fahimi noch nicht erlebt. Umgekehrt hält das Arbeitgeberlager Yasmin Fahimi für einen Betonkopf, der immer noch nicht verstanden habe, was die Stunde geschlagen habe. Jüngstes Beispiel sei das neue DGB-Steuerkonzept, das Steuererhöhungen für Unternehmen vorsieht und in den Arbeitgeberverbänden als Zeichen gedeutet wurde, dass Yasmin Fahimi überhaupt kein Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit habe.

Das habe auch der DGB-Kongress gezeigt, auf dem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ausgebuht und ausgepfiffen wurde. Und dass auf dem DGB-Bundeskongress im Gegensatz zu früheren Jahren kein führender Wirtschaftsvertreter gesichtet wurde. Angesichts dieser Vorgeschichte scheint das Treffen am Mittwoch noch weniger Erfolg versprechend als die Runden der Vergangenheit. In den 1960er-Jahren wurde die Idee der Konzertierten Aktion geboren, die die Sozialpartner mit an den Tisch brachte, damit es mit der Wirtschaft vorangeht.

Danach wurde das Format in der Geschichte der Bundesrepublik immer mal wieder ins Leben gerufen, zuletzt von Kanzler Olaf Scholz nach dem desaströsen Treffen der nun regierenden Koalition in der Villa Borsig am 12. April. Dabei hat die Idee schon in der Vergangenheit nur leidlich funktioniert. Doch Kanzler Friedrich Merz gab dem Drängen nach, auch wenn er das Treffen am Mittwoch nicht offiziell als Konzertierte Aktion bezeichnet.

Mit 17 Fragen zu den zentralen Problemfeldern verschickt. Ziel war, Arbeitgeber und Gewerkschaften auf das gemeinsame Ziel der wirtschaftlichen Belebung einzuschwören. In Kreisen der Sozialpartner sorgten die Fragen allerdings eher für Verwunderung, weil sie aus ihrer Sicht recht unpräzise daherkamen. Vier Themenfelder haben sich die Koalitionäre mit den Sozialpartnern am Mittwoch vorgenommen: Arbeitsmarkt, Sozialpolitik und dabei insbesondere Rente, Einkommensteuerreform, Bürokratieabbau.

Doch bei fast allen Themen liegen die Sozialpartner weiter voneinander entfernt denn je. Das gilt vor allem für die Arbeitszeit: Die Arbeitgeber hoffen auf mehr Flexibilität durch die von der Regierung versprochene Wochenarbeitszeit, die Gewerkschaften leisten erbitterten Widerstand gegen den Rückfall in die Zeit vor 1918. Auf dem DGB-Kongress war die Halle gepflastert mit Plakaten für den Erhalt des Achtstundentags, Yasmin Fahimi drohte mit Protesten.

Ein Sozialpartnerdialog dazu war gescheitert, Arbeitsministerin Bas legte bisher keinen Reformvorschlag für das Arbeitszeitgesetz vor und sagte auf dem DGB-Kongress: Wenn es nach der SPD und nach mir persönlich ginge, würden wir das Thema Arbeitszeit gar nicht erst anfassen, aber es steht im Koalitionsvertrag. Sie wolle jedoch nichts unversucht lassen, um auf die Sozialpartner zuzugehen und vielleicht doch noch Einigkeit zu erzielen. Ein Regierungsvertreter zeigt sich resigniert, auch aufgrund der grundsätzlichen Haltung beider Seiten.

Anders als in früheren Krisenzeiten sei Lohnzurückhaltung für die Gewerkschaften derzeit ein Tabu





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