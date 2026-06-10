Sozialpartnergipfel im Kanzleramt: Wirtschaft und Gewerkschaften vor zähem Reformdialog

Beim Sozialpartnergipfel im Kanzleramt treffen die Erwartungen der Regierung auf die Realität tiefgreifender Differenzen zwischen Wirtschaft und Gewerkschaften. Während Kanzler Merz konkrete Reformvorschläge zu Arbeitsvolumen, Rente und Steuern einfordert, bleiben die Gewerkschaften eine gemeinsame Antwort schuldig. Der DGB dementiert Pläne, den Gipfel scheitern zu lassen, doch das Misstrauen ist groß. Die Union macht sowohl Gewerkschaften als auch die Wirtschaft für Fortschritte verantwortlich und warnt vor Standortabwanderung. Beide Seiten betonen ihre konstruktive Haltung, doch ein Durchbruch ist unwahrscheinlich. Der Gipfel könnte eher die anhaltende Blockade als den Weg zu einer Lösung aufzeigen.

Heute Abend um 19 Uhr wird im Bankettsaal des Kanzleramts, dem fünften Stock, der lang erwartete Sozialpartnergipfel beginnen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird die Teilnehmer begrüßen, darunter Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und CSU-Chef Markus Söder.

Im Raum stehen höchst unterschiedliche Erwartungen an das Treffen. Während die Regierungsparteien auf einen Durchbruch im Reformstreit hoffen, zeigen sich die Gewerkschaften skeptisch und haben bis zum Redaktionsschluss noch keine gemeinsamen Antworten auf die von der Regierung vorgelegten Fragen eingereicht. Die Stimmung ist bereits jetzt von Frustration geprägt, da monatelange Vorbereitungen kaum zu konkreten Ergebnissen geführt haben. Das Kanzleramt hat im Vorfeld ein umfangreiches Fragenkatalog an die Sozialpartner gesandt.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie das Arbeitsvolumen in Deutschland erhöht werden kann, insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, der hohen Teilzeitquote und des im internationalen Vergleich hohen Krankenstands. Darüber hinaus wird nach Maßnahmen zur Erhöhung des tatsächlichen Rentenzugangsalters bis zur geplanten Vollendung der Rente mit 67 im Jahr 2031 gefragt. Auch beim Thema Steuerentlastung will die Regierung wissen, welche konkreten Vereinfachungen für die Arbeitnehmerbesteuerung möglich sind.

Kurz gesagt: Es geht darum, wie mehr Menschen länger und häufiger arbeiten können, ohne dabei übermäßig belastet zu werden. Die vier Arbeitgeberverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH haben ihre Antworten bereits gestern Mittag eingereicht. Die Gewerkschaften hingegen, vertreten durch den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften, haben bislang noch keine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Dies hat in CDU und CSU für Bestürzung gesorgt.

Die Befürchtung ist, dass DGB-Chefin Yasmin Fahimi den Gipfel durch immer neue Forderungen, wie etwa eine Betriebsrentenpflicht, aktiv scheitern lassen könnte. Der DGB wies diese Spekulationen jedoch als haltlos zurück. Eine Sprecherin betonte, die Vorsitzende freue sich auf den Termin und werde selbstverständlich teilnehmen. Kanzler Merz plant, in seiner Eröffnungsrede Gewerkschaften und Arbeitgeber eindringlich dazu aufzufordern, endlich zusammenzuarbeiten.

Dazu sei zunächst ein gemeinsames Grundverständnis über die Lage und die Probleme des Standorts Deutschland erforderlich - ein Weg, der nach Einschätzung aus dem Kanzleramt noch lang ist. Doch nicht nur die Gewerkschaften stehen in der Pflicht. Aus der Union wird auch klargestellt, dass die Wirtschaft ihren Teil beitragen müsse. So dürfe die Industrie den Standort nicht durch weitere Betriebsverlagerungen ins Ausland weiter schwächen.

Diese Forderung stößt bei den Arbeitgeberverbänden auf Widerstand. Sie betonten, man habe sich konstruktiv in den Vorbereitungsprozess eingebracht und warnten davor, die Wirtschaft zum Sündenbock zu stempeln. Nach der Rede des Kanzlers folgen Statements von Vizekanzler Klingbeil und CSU-Chef Söder, bevor dann die Chefs der Verbände und Gewerkschaften zu Wort kommen. Bereits jetzt versuchen Beteiligte, die Erwartungen zu dämpfen.

Unions-Parlamentsgeschäftsführer Steffen Bilger mahnte: "Es ist immer gut, im Gespräch zu sein.

" Das deutet darauf hin, dass der Gipfel weniger konkrete Beschlüsse liefern, sondern vielmehr den fortbestehenden Dissens offenlegen könnte. Die zentralen Konfliktlinien zwischen Lohnforderungen, Arbeitszeitmodellen und Standortsicherung sind weiterhin ungelöst und drohen auch an diesem Abend nicht beigelegt zu werden





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