Ab 2025 steigen die GKV-Beiträge für Gutverdiener stark an. Wir analysieren, warum der Wechsel in die private Krankenversicherung für Angestellte, Beamte und Selbstständige jetzt sinnvoll sein kann.

Durch einen deutlichen Anstieg der Beitragsbemessungsgrenze und gestrichene Leistungszuschüsse wird das System der gesetzlichen Krankenversicherung für viele gut verdienende Angestellte finanziell attraktiver Alternativen unwirtlicher. Während die Beiträge für Angestellte mit einem Bruttogehalt von 6.375 Euro monatlich bis zu 1.400 Euro betragen können, bleiben Gutverdiener oft auf den höheren Kosten sitzen. Gleichzeitig werden Leistungen wie Zahnersatz oder Kassenhausbesuche teurer oder streichen Zuschüsse, was die Diskrepanz zwischen Einzahlung und Auszahlung vergrößert.

Anstieg der Beitragsbemessungsgrenze im Überblick

Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt zum Jahreswechsel von aktuell 5.812,50 Euro monatlich auf 6.375 Euro monatlich an. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf einen größeren Teil des Verdienstes Sozialabgaben entrichten müssen. Die monatlichen Gesamtbeiträge der beiden Parteien können damit in der Spitze bis zu 1.400 Euro betragen.

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Nur die Hälfte dieser Summe zahlt der Arbeitgeber, sodass für den Angestellten rund 700 Euro monatlich übrig bleiben. Dies entspricht einer Mehrbelastung von etwa 100 Euro im Vergleich zum vorherigen Jahr. Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind kinderlose Gutverdiener, die keinen Kinderbonus erhalten und deren Gehalt schneller an der Grenze für den maximalen Beitragseinsatz liegt.

Verbraucherschützer empfehlen Wechsel in die Private

Susanne Meunier von der Stiftung Warentest rät jungen und gesunden Angestellten mit hohem Einkommen explizit zum Wechsel in die private Krankenversicherung. Da die gesetzliche Krankenkasse für diese Gruppe deutlich teurer wird, könnten sie durch einen Wechsel weniger Geld für ihre Absicherung ausgeben. Zudem erhalten sie je nach Tarif oft bessere Leistungen, wie Ein- oder Zweibettzimmer im Krankenhaus oder vollständige Zahnersatz-Kostenerstattung.

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Auch für Menschen, die von Betriebsrenten profitieren, können private Tarife vorteilhaft sein. Rund ein Fünftel ihrer privaten Rücklagen geht aktuell für den vollen Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeitrag samt Zusatzbeitrag drauf. Da Betriebsrentner die Beiträge in der gesetzlichen Kasse vollständig selbst tragen, entfällt dieser Abzug in der Privatversicherung vollständig. Ein Sprecher der DKV, einer Tochter der Ergo, bestätigt, dass im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Neubeschlüsse für private Tarife deutlich gestiegen ist.

Schärfere Zugangsvoraussetzungen für Angestellte

Der Weg in die private Krankenversicherung wird ab Januar für Angestellte deutlich schwerer. Die sogenannte Versicherungspflichtgrenze wird kräftig angehoben: Wer angestellt ist, muss künftig ein Jahreseinkommen von 84.150 Euro vorweisen, um privat versichert werden zu dürfen. Bisher lag diese Grenze bei 76.500 Euro. Für diejenigen, die bereits privat versichert sind, die neue Grenze aber unterschreiten, gilt eine Übergangsregelung.

Solche Versicherten können auf Antrag in der Privatversicherung verbleiben, wenn sie 80.550 Euro verdienen und müssen nicht in die gesetzliche Kasse zurück. Für alle anderen Berufsgruppen wie Beamte, Freiberufler, Selbstständige und Studierende gelten weiterhin andere Regeln. Sie können sich grundsätzlich privat versichern, unabhängig vom Gehalt, da sie nicht zur Mitgliedschaft in der GKV verpflichtet sind.

Besondere Situationen für Beamte und Selbstständige

Für Beamte ist eine private Krankenversicherung oft der logische Schritt, da die staatliche Beihilfe zwischen 50 und 70 Prozent der Krankheitskosten deckt. Der verbleibende Rest wird über einen privaten Tarif abgedeckt. Beamtenanwärter genießen zudem häufig Vorteile, da viele Versicherer die Beitragszuschläge für Vorerkrankungen auf maximal 30 Prozent begrenzen. Im Gegensatz dazu führen Vorerkrankungen bei Normalanstellern meist zu deutlichen Zuschlägen.

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Bei Selbstständigen und Freiberuflern ist die Lage differenzierter. Julika Unger von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz rät vielen dieser Gruppe zur freiwilligen Mitgliedschaft in der GKV. Dort passen sich die Beiträge an sinkende Einnahmen an, während sie in der Privatversicherung fix bleiben. Wer jedoch über stabile passive Einkünfte aus Kapitalanlagen oder Vermietung verfügt, könnte auch privat gut aufgehoben sein, da er die Beiträge auch in Krisenzeiten sicher decken kann.