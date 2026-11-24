Deutschland erlebt einen historischen Geburtentiefstand. Viele junge Menschen sorgen sich um ihre Zukunft - und verzichten auf Nachwuchs. Vor allem ökonomische Unsicherheiten erschweren die Familiengründung, sagt Sozilogin Michaela Kreyenfeld.

Deutschland erlebt einen historischen Geburtentiefstand. Viele junge Menschen sorgen sich um ihre Zukunft - und verzichten auf Nachwuchs. Vor allem ökonomische Unsicherheiten erschweren die Familiengründung, sagt Sozilogin Michaela Kreyenfeld.

FOCUS online: Frau Kreyenfeld, in Deutschland gibt es so wenige Geburten wie seit 1946 nicht mehr. Sind Sie besorgt?. Ähnliche Rückgänge beobachten wir in zahlreichen europäischen Ländern. Deutschland ist insofern kein Sonderfall.

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Besorgt bin ich vor allem über die Art, wie wir über Geburtenzahlen diskutieren. Politik und Medien konzentrieren sich häufig auf eine einzelne Kennziffer, ohne ausreichend zu fragen, was dahintersteht. Eine hohe Geburtenziffer ist nicht automatisch ein gesellschaftlicher Erfolg.. Nachdem die Regierung unter Präsident Nicolae Ceaușescu den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen massiv einschränkte, stieg die Geburtenziffer 1967 sprunghaft an.

Wer sich nur auf diesen Wert konzentriert, könnte das als Erfolg interpretieren. Die Folgen für Frauen und Kinder waren jedoch verheerend. Es gab viele Todesfälle durch illegale Abtreibungen. Zahlreiche unerwünschte Kinder landeten im Heim oder wurden ausgesetzt.

Die Deutschen bekommen immer weniger Kinder. Es scheitert an der Gesundheit, den Finanzen oder politischen Lage. In einer Serie geht FOCUS der Frage nach, was Familien abhält - und was sich ändern müsste. Denn ohne Kinder blickt die Gesellschaft in einer düstere Zukunft.

Hier geht es zum Editorial unserer Chefredaktion mit allen bisher erschienenen Teilen: Wie Sie schon sagen: ein sehr drastisches Beispiel. Grundsätzlich hängt die Zukunft eines Landes stark vom Nachwuchs ab. In Deutschland entscheiden sich offenbar viele Menschen gegen Kinder. Richtig.

Hierzulande bleiben etwa 20 Prozent eines Jahrgangs von Frauen kinderlos. Und das, obwohl viele von ihnen in jüngeren Jahren Kinder haben wollten. Ich bin aber geteilter Meinung. Es ist legitim, zu fragen, wie Familien- und Arbeitsmarktpolitik die Familiengründung erleichtern könnten.

Problematisch wird es, wenn sich alles nur noch um Geburten dreht - und kinderlose Menschen an den Pranger gestellt und diffamiert werden. Welche Gründe hat es, dass die Deutschen immer weniger und immer später Kinder bekommen, wenn überhaupt? Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Aber: Wirtschaftliche Unsicherheiten spielen eine wichtige Rolle - in Deutschland und ganz Europa.

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Wir wissen aus der Forschung, dass ökonomische Unwägbarkeiten mit dem Geburtenverhalten korrelieren. Der Zusammenhang hat seit den 2000er-Jahren an Bedeutung gewonnen. Geopolitische Krisen und ökonomische Unsicherheiten sind aktuell eng miteinander verbunden. Insofern ja.

Sorgen über Kriege und andere globale Entwicklungen sind vor allem unter jüngeren Menschen ausgeprägt. Kreyenfeld: Historisch haben Kriege und Wirtschaftskrisen das Geburtenverhalten beeinflusst – allerdings je nach Zeit und Region auf unterschiedliche Weise. Verändert haben sich vor allem die Lebensläufe und gesellschaftlichen Erwartungen. Besonders in Westdeutschland waren die Lebensläufe der älteren Jahrgänge vorgezeichnet.

Ausbildung, Hochzeit, die Frau steigt aus dem Arbeitsmarkt aus, dann kommen die Kinder. Nach der Eheschließung war Nachwuchs der logische nächste Schritt. Das waren andere Zeiten. Vor allem die Geschlechterrollen haben sich grundlegend gewandelt.

Junge Frauen und Männer streben heute gleichermaßen eine berufliche Karriere an. Eine Hochzeit steht oft erst im Raum, wenn der Nachwuchs konkret geplant oder bereits da ist. Einige Paare gehen gar keine Ehe mehr ein. In der Kinderfrage gibt es Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland.

Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Kinderlos sind eher Westdeutsche. Das stimmt. Frauen, die in den 1950er und 1960er Jahren in der DDR auf die Welt kamen, wurden meist noch vor der Wende Eltern.

Damals waren Beruf und Familie durch flächendeckende Kinderbetreuung gut vereinbar. Es gab Anreize, früh Eltern zu werden – etwa die Aussicht auf eine eigene Wohnung. Mit Anfang 20 schon Mutter oder Vater zu sein, war in der DDR völlig normal. Im Unterschied zum Westen war es für Frauen üblich, trotz Mutterschaft erwerbstätig zu sein.

Das wurde gesellschaftlich auch erwartet. Solche Vorstellungen verschwinden nicht sofort, nur weil die Mauer gefallen ist. Zumindest in Teilen. Die Kinderlosigkeit unter ostdeutschen Frauen ist bis heute niedriger als unter westdeutschen.

Außerdem sind ostdeutsche Frauen mit Kindern häufiger erwerbstätig als Westdeutsche, die nach der Geburt des ersten Kindes oft auf Teilzeit wechseln. Aber: Auch ostdeutsche Frauen haben die Familiengründung ab den 90er Jahren zunehmend aufgeschoben. Die lebenslange Kinderlosigkeit nimmt dort ebenfalls zu. Michaela Kreyenfeld forscht seit vielen Jahren zur Familiendemografie und -soziologie in Deutschland.

Michaela Kreyenfeld ist Professorin für Soziologie an der Hertie School in Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Sozialpolitik, Familiensoziologie und Familiendemografie. Sie ist Direktorin des Einstein Center Population Diversity und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

Darüber hinaus gehört sie dem Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Expertenkommission für Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes an. Kreyenfeld: In Teilen der westdeutschen Frauenbewegung galt Kinderlosigkeit als Möglichkeit, wirtschaftliche Eigenständigkeit zu bewahren. Das ist historisch nachvollziehbar. Mutterschaft war für westdeutsche Frauen häufig mit finanzieller Abhängigkeit vom Ehemann verbunden.

Wenn man junge Frauen fragt, wollen sie ökonomisch eigenständig sein und wünschen sich ebenso eine berufliche Karriere wie junge Männer. Nach der Familiengründung sieht die Realität aber oft anders aus. Das Hausfrauenmodell ist heute zwar eher eine Seltenheit. Richtig ist aber, dass viele Frauen nach dem ersten Kind ihre Arbeitszeit reduzieren.

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Das kann zum Risiko werden. Genau. Das Scheidungsrisiko liegt derzeit bei um die 30 Prozent. Dass eine Beziehung oder Ehe zerbricht, ist eine reales Gefahr.

Dazu kommt, dass sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Seit 2008 gibt es nachehelichen Unterhalt nur unter besonderen Bedingungen, etwa bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Das Risiko für Unverheiratete ist sogar noch größer als für verheiratete Frauen. Für sie gilt nicht einmal der Versorgungsausgleich bei der Rente.

Das heißt: Frauen setzen ihre Altersvorsorge aufs Spiel, wenn sie sich für die Kinderbetreuung aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen. Der Gender-Care-Gap – also der Unterschied in der Zeit, die Frauen und Männer durchschnittlich für Sorgearbeit aufwenden – geht zwar zurück. Vor allem bei der Kinderbetreuung. Frauen leisten aber weiterhin deutlich mehr Sorge- und Hausarbeit als Männer.

Kreyenfeld: Elternschaft ist in vielen Bereichen anspruchsvoller geworden. Von Müttern und Vätern wird erwartet, viel Zeit, Aufmerksamkeit und Ressourcen in die Entwicklung ihrer Kinder zu investieren. Forscher diskutieren das als Intensivierung von Elternschaft. Ich bezweifle aber, dass das ein ausschlaggebender Faktor bei der Familienplanung ist.

Relevanter erscheinen mir ökonomische und berufliche Unsicherheiten, Wandel im Partnerschaftsverhalten und möglicherweise Veränderungen in der mentalen Gesundheit. Aktuell liegt das Durchschnittsalter bei der Geburt des ersten Kindes in Deutschland bei rund 31 Jahren für Frauen und 33 Jahren für Männer. Die Gründe sind vielfältig. Klar ist: Die Phase des Übergangs ins Erwachsenenalter hat sich verlängert.

Dazu gehören eine längere Phase der beruflichen Orientierung und Etablierung sowie Selbstfindungsprozesse. Die Folge ist, dass sich Ende 20 und Anfang 30 viele biografische Entscheidungen ballen. IMAGO / MiS Was ist Ihr subjektiver Eindruck: Wird generell zu negativ übers Kinderkriegen gesprochen? Manchmal wirkt es so, als wären Kinder nur eine Belastung.

Es kann schon sein, dass es der Politik schwerfällt, optimistisch über Kinder zu sprechen. Meine Beobachtung ist, dass das Thema zunehmend von den politischen Rändern vereinnahmt wird. Eine befürwortende Haltung gegenüber Kindern und Familie geht oft mit einer Abwertung von Kinderlosigkeit und der Idealisierung traditioneller Familienformen einher. Also Mutter, Vater, Kinder, die Frau bleibt zu Hause.

Welche gesellschaftlichen und politischen Risiken birgt es, wenn in Deutschland immer weniger Kinder geboren werden? Langfristig bedeuten niedrige Geburtenraten eine Alterung der Gesellschaft. Damit entstehen bekannte Herausforderungen, etwa für die Pflege und die sozialen Sicherungssysteme. Migration kann einen Teil der demografischen Veränderungen ausgleichen.

So war es schon in der Vergangenheit. Politisch werden Migration und Geburtenentwicklung gerade von rechten Parteien gegeneinander ausgespielt. Dabei brauchen wir beides: eine Familienpolitik, die Menschen dabei unterstützt, ihre Kinderwünsche zu verwirklichen, und eine vernünftige Migrationspolitik. Vor allem dürfen wir nicht vergessen, dass selbst ein sofortiger Anstieg der Geburtenrate die Probleme, die in der Pflege in den nächsten Jahren auf uns zukommen, nicht lösen würde.

Deutschland hat in den frühen 2000er-Jahren mit dem Elterngeld und dem Ausbau der Kinderbetreuung deutliche Zeichen gesetzt. Familien sollten unterstützt und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden. Seitdem hat das Reformtempo aber stark nachgelassen. Dazu kommen Kürzungen in den öffentlichen Haushalten.

Ein etwas paradoxes Beispiel ist die Pflegeversicherung. Die Beitragsgestaltung soll Eltern gegenüber Kinderlosen entlasten. Tatsächlich zahlen junge Kinderlose mehr. Das sind aber Menschen, die möglicherweise darüber nachdenken, eine Familie zu gründen.

Der Schritt wird ihnen erschwert, weil sie weniger Geld zur Verfügung haben. Ein weiteres Beispiel ist die Mütterrente III - also Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung. Sie wird voraussichtlich rund fünf Milliarden Euro im Jahr kosten und kommt vor allem Frauen zugute, die im Ruhestand sind. Angesichts knapper öffentlicher Kassen stellt sich die Frage, ob die Mittel nicht wirksamer eingesetzt werden könnten.