SP500: Positive Ausrichtung trotz Seitwärtsbewegung

Der Text analysiert die aktuelle Kursentwicklung des S&P 500 und sieht trotz einer längeren Seitwärtsbewegung weiterhin Potenzial für weitere Kursanstiege. Es werden technische Indikatoren wie der 10-Tage-Durchschnitt, die Ichimoku-Wolke und der 50-Tage-Durchschnitt herangezogen, um die zukünftige Kursentwicklung des S&P 500 zu prognostizieren. Als konkrete Trading-Idee wird eine Long-Position mit einem Turbo Call der Bank Vontobel empfohlen.

Der S&P 500 hat sich in den letzten Tagen in der Nähe seines 10-Tage-Durchschnitts, der sich derzeit bei 6.050 Punkten befindet, gehalten. Solange der S&P 500 über der Ichimoku-Wolke im Tageschart und dem 50-Tage-Durchschnitt bei 5.990 Punkten verbleibt, ist mit weiteren Kursanstiegen zu rechnen. Im 4-Stunden-Chart ist es wichtig, dass der S&P 500 die Ichimoku-Wolke und den 200-Tage-Durchschnitt hält, der sich derzeit im Bereich von 6.000 Punkten bewegt.

Zunächst deutet die lange Seitwärtsbewegung trotz der langen Seitwärtsbewegung jedoch auf weitere steigende Kurse im S&P 500 hin.Fazit: Händler könnten eine Long-Position im S&P 500 in Betracht ziehen. Eine Long-Position mit einem Turbo Call (VU5C1X) der Bank Vontobel bei 6.000 bis 6.050 Punkten bietet sich an. Das Kursziel wäre im Bereich von 6.300 Punkten (Kursziel-Produkt: 17,78 Euro) zu sehen. Der Stopp könnte bei 5.900 Punkten (Stopp-Produkt: 13,93 Euro) platziert werden. Der Stopp sollte schnell in den Gewinn nachgezogen werden.Trading-Idee: S&P 500 Basiswert (ISIN: US78378X1072) Produktgattung: Open End Turbo Emittent: Vontobel ISIN/WKN: DE000VU5C1X1 / VU5C1X Laufzeit: Open End Kurs: K.-o.-Call (Datum): 15,37/15,38€ (13.02.2025, 13:55 Uhr) Basispreis: variabel 4.450,06 Punkte Knock-out-Schwelle: 4.506,10 Punkte Hebel: 3,78 Abstand zum Knock-out: 25,51% Stop-Loss Call: 13,93€ Kursziel Call: 17,78€ (+19,30%) Hier finden Sie weitere Trading-Ideen. Disclaimer: Die Trading-Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

S&P 500 Aktienmarkt Trading Long-Position Turbo Call Technische Analyse Ichimoku-Wolke 10Er-EMA 50Er-EMA 200Er-EMA

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich mit GewinnenDer S&P 500 zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Weiterlesen »

Platin und Palladium: Gegenteilige KursentwicklungDie Preise für Platin und Palladium haben in dieser Woche eine gegensätzliche Entwicklung gezeigt. Während der Platinpreis auf 939 US-Dollar sank, was einem Wochenverlust von 2,3% entspricht, konnte Palladium auf 948 US-Dollar steigen, ein moderater Anstieg von 0,49%.

Weiterlesen »

Bitcoin-Boom: So macht man Gewinne mit der Bitcoin-KursentwicklungDer Bitcoin wird häufig als 'digitales Gold' angepriesen, hat sich in der Vergangenheit aber auch immer wieder als sehr volatile Anlageklasse erwiesen. Um als Investor von der Entwicklung der ältesten Kryptowährung zu profitieren, gibt es mehrere Möglichkeiten, allerdings auch einiges zu beachten.

Weiterlesen »

Valneva Aktie: Seitwärtsbewegung mit AufwärtspotenzialDie Valneva Aktie hat sich von den Tiefstständen der Vorwoche erholt, befindet sich aber weiterhin in einer Seitwärtsbewegung. Ein Schlusskurs über 2,41 Euro deutet auf einen möglichen Ausbruch hin und den Weg bis zur 200-Tage-Linie bei 2,96 Euro. Die Aktie ist eine laufende RuMaS-Empfehlung.

Weiterlesen »

Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Stabile Kursentwicklung und Zukunftspotential im Biotech-SektorDie Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG zeigt zum Jahresbeginn 2025 eine stabile Kursentwicklung. Der Aktienkurs liegt stabil bei 0,7525 EUR und verzeichnete im vergangenen Monat einen leichten Anstieg. Finanzkennzahlen des Unternehmens zeigen ein differenziertes Bild, mit einem KGV von 12,25. Der Fokus des Textes liegt gleichzeitig auf dem Zukunftspotential des Biotechnologie-Sektors, der durch den stetig wachsenden Markt für Krebsmedikamente angetrieben wird. Der Text präsentiert drei aussichtsreiche Biotech-Aktien mit hohem Wachstumspotenzial.

Weiterlesen »

Westwing-Aktie: Stabilisierung nach zwei Jahren SeitwärtsbewegungWestwing verzeichnet nach vorläufigen Ergebnissen ein Wachstum des Bruttowarenvolumens von 3% und rechnet mit einem Umsatz am oberen Ende der Prognose. Die Aktie reagiert positiv auf die Neuigkeiten und löst sich von der Seitwärtsbewegung. Analysten beobachten das Papier hinsichtlich möglicher Kauf- oder Verkaufssignale bei Über- oder Unterschreitung bestimmter Preiszonen.

Weiterlesen »