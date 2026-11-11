SpaceX Auftrag treibt Singulus Aktie um 65 Prozent

Der SpaceX-Millionenauftrag lässt die Singulus-Aktie in die Höhe schießen. Der Maschinenbauer liefert Solaranlagen für Satelliten und stabilisiert sich finanziell.

Ein massiver Auftragsboom sorgt für eine historische Kursreaktion an der deutschen Börse. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat einen Millionenvertrag mit dem Maschinenbauer Singulus aus Unterfranken abgeschlossen. Dieser Deal löste am Mittwoch ein kurzes, aber intensives Kursfeuerwerk aus. Die Singulus -Aktie stieg zeitweise um rund 65 Prozent an. Durch diese Wertsteigerung erhöhte sich das Unternehmen schlagartig um etwa 73 Millionen Euro.

Mechanismus des Solarzellenauftrags

Der Kern dieses Geschäfts ist die Lieferung einer kompletten Produktionsanlage. Singulus baut speziell dafür ausgelegte Technik zur Herstellung von besonders leistungsfähigen Solarzellen. Diese Zellen dienen dazu, Satelliten des US-Konzerns mit Sonnenenergie zu versorgen. Der finanzielle Umfang des Vertrags beläuft sich auf mehr als 60 Millionen Euro. Die erste Fertigungsanlage soll bereits im ersten Halbjahr 2027 ausgeliefert werden. Weitere Bestellungen sind seitens SpaceX bereits geplant.

Also read Deutsche Aktie explodiert nach SpaceX-Deal: Anleger dürfen jubeln

Historie und technologische Neuausrichtung

Die Bedeutung des Auftrags wird durch einen direkten Vergleich deutlich. Er übersteigt den gesamten Jahresumsatz des Unternehmens aus dem Jahr 2025. Die Firma blickt auf eine ungewöhnliche Vergangenheit zurück. Singulus wurde 1996 gegründet und fertigte zunächst Maschinen zur Herstellung von CDs und später DVDs. Als die Nachfrage nach diesen Datenträgern sank, musste sich das Unternehmen neu erfinden. Heute konzentriert sich Singulus unter anderem auf Spezialanlagen für die moderne Solarindustrie.

Advertisement

Finanzielle Lage und Schuldenabbau

Wirtschaftlich sah es für den Maschinenbauer zuletzt nicht rosig aus. Im Jahr 2025 verzeichnete Singulus einen operativen Verlust von 11,7 Millionen Euro. Ausgerechnet dieser SpaceX-Deal könnte nun für einen wirtschaftlichen Aufschwung sorgen. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Firmen ist längst tiefer verwoben als nur ein einfacher Kunde-Lieferanten-Verhältnis. Schon im März starteten beide Firmen eine enge strategische Partnerschaft.

Kapitalzufuhr und aktuelle Geschäftszahlen

Der US-Konzern stellte Singulus zuvor auch direkt Geld zur Verfügung. Im Oktober folgte ein Darlehen über rund 22,75 Millionen Euro. Mit diesen Mitteln zahlte der Maschinenbauer bestehende Schulden zurück. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 steigerte Singulus seinen Umsatz um 36 Prozent auf 60,4 Millionen Euro. Zudem schaffte das Unternehmen wieder einen kleinen operativen Gewinn. Ob der Musk-Deal die dauerhafte Wende bringt, muss sich noch zeigen.