SpaceX bereitet sich auf den größten Börsengang der Geschichte vor

Der Countdown läuft: Mit dem geplanten Börsengang von SpaceX steht einer der spektakulärsten IPOs der Finanzgeschichte bevor. Erstmals erhalten Anleger direkten Zugang zu einem Unternehmen, das nicht nur die Raumfahrt revolutioniert hat, sondern auch zu einem zentralen Treiber globaler Kommunikationsinfrastruktur geworden ist.

Der Countdown läuft: Mit dem geplanten Börsengang von SpaceX steht einer der spektakulärsten IPO s der Finanzgeschichte bevor. Erstmals erhalten Anleger direkten Zugang zu einem Unternehmen, das nicht nur die Raumfahrt revolutioniert hat, sondern auch zu einem zentralen Treiber globaler Kommunikationsinfrastruktur geworden ist.

Zwischen ambitionierten Marsplänen, milliardenschwerem Starlink-Geschäft und der dominanten Rolle von Elon Musk stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist das der nächste große Wachstumschampion, oder ein hoch bewertetes Zukunftsversprechen mit Risiken? Nach jahrelangen Spekulationen hat SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) die offiziellen Börsengangsunterlagen eingereicht und plant das Nasdaq-Listing unter dem Kürzel SPCX für den 12. Juni 2026. Geplant sind 555 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar je Aktie.

Das angestrebte Emissionsvolumen beträgt bis zu 75 Milliarden US-Dollar, was den Börsengang zum potenziell größten der Geschichte machen würde. Der Prospekt sieht zudem eine sogenannte Dual-Class-Aktienstruktur vor. Dadurch würde Elon Musk trotz des Börsengangs rund 85 Prozent der Stimmrechte behalten und weiterhin die strategische sowie operative Kontrolle über das Unternehmen ausüben. Die Einnahmen aus dem Börsengang könnten insbesondere den Ausbau des Starlink-Netzwerks, die Entwicklung des Starship-Raumfahrzeugs sowie zukünftige Mond- und Marsmissionen finanzieren.

Für Anleger bietet der Börsengang erstmals die Möglichkeit, direkt an der Entwicklung eines Unternehmens teilzuhaben, das die kommerzielle Raumfahrt in den vergangenen zwei Jahrzehnten maßgeblich geprägt hat. Im Zusammenhang mit dem Börsengang stehen verschiedene Finanzinstrumente zur Verfügung, die unterschiedliche Risikoklassen und Marktmeinungen abbilden. Dazu zählen nicht nur Turbo-Optionsscheine, sondern auch Faktor-Optionsscheine, klassische Optionsscheine, Mini-Futures sowie Aktienanleihen und Aktienanleihen mit Barriere. Diese Produkte bilden Kursbewegungen der Aktie - teilweise überproportional - ab und sind mit erhöhten Risiken verbunden.

Insbesondere bei Hebelprodukten kann es zu schnellen und erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Mit dem IPO am Freitag, den 12.06.2026 um 15:30 Uhr, werden Produkte voraussichtlich handelbar sein. Ab Montag, dem 15.06.2026, wird das Angebot schrittweise erweitert, insbesondere um Produkte, mit denen sowohl steigende als auch fallende Kursentwicklungen abgebildet werden können. Je nach Produkt bestehen unterschiedliche Risiko- und Ertragsprofile.

Anleger sollten vor einer Investitionsentscheidung die Funktionsweise sowie die damit verbundenen Risiken sorgfältig prüfen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) wurde am 14.

März 2002 von Elon Musk gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hawthorne, Kalifornien. CEO ist Musk selbst, als Präsidentin und COO fungiert Gwynne Shotwell. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Trägerraketen, wie die Falcon 9, Falcon Heavy oder das Raumschiff Dragon sowie das Satelliten-Breitbandnetz Starlink. Letzteres ist das eigentliche Umsatzzentrum des Konzerns.

Mit mehreren Tausend Satelliten im Erdorbit versorgt das System Millionen von Kunden weltweit mit Internetzugang, insbesondere in Regionen mit schwacher Infrastruktur. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Starlink rund 11,4 Milliarden US-Dollar des gesamten SpaceX-Umsatzes von 18,7 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig erzielte das Unternehmen einen operativen Gewinn von etwa 4,4 Milliarden US-Dollar (Reuters). Damit hat sich SpaceX längst von einem reinen Raumfahrtunternehmen zu einem der bedeutendsten Technologie- und Infrastrukturkonzerne der Welt entwickelt.

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