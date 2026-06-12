SpaceX-Börsengang: Elon Musk wird erster Billionär der Welt

SpaceX geht an die Börse und Elon Musk wird mit einem Vermögen von über 1,1 Billionen Dollar zum ersten Billionär der Welt. Auch tausende Mitarbeiter profitieren von Aktienoptionen und werden zu Millionären. Der Börsengang ist vierfach überzeichnet.

Seit Wochen fieberte die Finanzwelt auf diesen Tag hin. Am 12. Juni 2026 ist es endlich so weit: SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Tesla-Boss Elon Musk , geht an die Börse.

Der Börsengang erfolgt mit einem gewaltigen Paukenschlag. Während genaue Zahlen erst für den Vormittag erwartet wurden, da zunächst alle Kaufoptionen ausgeführt werden mussten, deutete der vorbörsliche Handel bereits auf einen satten Anstieg hin. Die Aktie von SpaceX wurde zu 135 Dollar pro Stück ausgegeben, insgesamt kommen rund 555 Millionen Aktien auf den Markt. Das entspricht einem frischen Börsenvolumen von knapp 75 Milliarden Dollar, bei einer Gesamtbewertung des Unternehmens von rund 1,77 Billionen Dollar.

Der Hype ist enorm: Laut dem Finanzdienst Bloomberg war die Aktie vierfach überzeichnet, was bedeutet, dass viermal so viele Aktien hätten verkauft werden können, als tatsächlich im Angebot waren. Auf dem grauen Markt wurden SpaceX-Papiere bereits mehr als 35 Prozent über dem Ausgabepreis gehandelt. Dies zeigt das immense Interesse der Anleger und die hohen Erwartungen an die Zukunft des Raumfahrtunternehmens. Elon Musk, der Gründer und CEO von SpaceX, katapultiert sich mit diesem Börsengang endgültig in eine neue Dimension des Reichtums.

Sein Vermögen steigt laut US-Medien auf mehr als 1,1 Billionen Dollar - eine Zahl mit zwölf Nullen. Damit wird er zum ersten Menschen der Welt, der ein Billionen-Vermögen sein Eigen nennt. Hochgerechnet auf die 31 Jahre, die Musk als Unternehmer tätig ist, verdiente er im Schnitt etwa 3,6 Millionen Dollar pro Stunde. Dieser Reichtum resultiert aus seinen Anteilen an SpaceX: Musk hält 850 Millionen Class-A-Aktien sowie über 5 Milliarden Class-B-Aktien, die mit einem zehnfachen Stimmrecht ausgestattet sind.

Insgesamt besitzt er mehr als 46 Prozent der Anteile an SpaceX und verfügt über rund 83 Prozent der Stimmrechte. Damit behält er die Kontrolle über das Unternehmen, obwohl es nun an der Börse notiert ist. Doch nicht nur Musk profitiert von diesem Raketen-Börsengang. Eine Analyse der Investmentplattform Hill.com zeigt, dass wohl mehr als 4400 aktuelle und frühere SpaceX-Beschäftigte durch ihre Aktienpakete zu Millionären werden.

Rund 400 von ihnen halten sogar Anteile im Wert von 100 Millionen Dollar oder mehr. Diese Mitarbeiter sind nicht nur Führungskräfte, sondern auch Arbeiter an den Startplätzen, Schweißer, Köche und Kantinenpersonal. SpaceX hatte über Jahre hinweg Aktienoptionen an die Belegschaft ausgegeben, sodass nun auch einfache Angestellte, die Raketen zusammenschrauben oder das Essen ausgeben, den Aufstieg vom Schichtjob zum Millionärsdepot erleben. Zwei Beispiele verdeutlichen dieses Phänomen: Der frühere SpaceX-Ingenieur Trevor Hise besitzt laut New York Times mehr als 100.000 Aktien.

Beim Ausgabepreis von 135 Dollar pro Stück sind das mindestens 13,5 Millionen Dollar. Ein weiterer Ex-Mitarbeiter, Gavin Petit, soll noch mehr als 50.000 Aktien halten, rechnerisch mindestens 6,75 Millionen Dollar. Diese Geschichten zeigen, wie breit gestreut der Wohlstand bei SpaceX ist. Die enormen Summen, die mit dem Börsengang verbunden sind, werfen auch ein Licht auf die wirtschaftliche Bedeutung von SpaceX.

Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren als führender Anbieter von kommerziellen Raumfahrtdienstleistungen etabliert, mit Aufträgen von Regierungen und privaten Kunden. Die Bewertung von 1,77 Billionen Dollar spiegelt das Vertrauen der Investoren in die zukünftigen Wachstumsaussichten wider. Dazu gehören Pläne für die Besiedlung des Mars, das Starlink-Satellitennetzwerk und die Entwicklung der Starship-Rakete. Mit dem Börsengang erhält SpaceX frisches Kapital, um diese ambitionierten Projekte voranzutreiben.

Gleichzeitig wird die Aktie zu einem begehrten Spekulationsobjekt für Anleger, die auf einen weiteren Kursanstieg setzen. Die vierfache Überzeichnung und der Aufschlag auf dem grauen Markt sind klare Indikatoren für die hohe Nachfrage. Insgesamt markiert der Börsengang von SpaceX einen historischen Moment in der Wirtschaftsgeschichte. Elon Musk wird nicht nur zum ersten Billionär, sondern auch zum Symbol für eine neue Ära des Unternehmertums, in der Visionen von Weltraumreisen und technologischen Durchbrüchen mit enormen finanziellen Gewinnen einhergehen.

Die Mitarbeiter, die durch ihre Aktienoptionen zu Millionären werden, sind ein lebendiger Beweis für den Erfolg dieser Strategie. Während die Finanzwelt gespannt auf die ersten Handelstage blickt, bleibt abzuwarten, ob der Kurs der SpaceX-Aktie die hohen Erwartungen erfüllen kann. Fest steht jedoch, dass dieser Börsengang die Landschaft der globalen Finanzmärkte nachhaltig verändern wird





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