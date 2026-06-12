SpaceX-Börsengang: Elon Musk wird zum ersten Billionär der Geschichte

Der Börsengang von SpaceX am 12. Juni 2026 bricht alle Rekorde. Elon Musk wird zum ersten Billionär, während Anleger über die Zukunft des Kurses diskutieren.

Seit Wochen fieberte die Finanzwelt auf den heutigen Tag hin. Jetzt ist der 12. Juni 2026 endlich da. SpaceX, das Raumfahrt-Unternehmen von Tesla-Boss Elon Musk , geht an die Börse - und zwar mit einem gewaltigen Rumms.

Genaue Zahlen wurden in New York zwar erst für den Vormittag erwartet, weil erst die Kaufoptionen alle ausgeführt werden mussten. Doch laut dem vorbörslichen Handel ist ein satter Anstieg zu erwarten. Dies bedeutet, dass Elon Musk nun der erste Billionär der Weltgeschichte ist. Das Wall Street Journal hat ausgerechnet, was das für seine 31-jährige Laufbahn als Unternehmer bedeutet: Musk hat pro Stunde unglaubliche 3,6 Millionen Dollar verdient.

Die große Frage ist allerdings: Wie entwickelt sich der Kurs in den nächsten Tagen? Wird er weiter steigen oder eher fallen? Viele Experten gehen davon aus, dass viele Anleger ihre Gewinne schnell realisieren werden. Börsen-Experte Lars Erichsen, Chefredakteur der Rendite-Spezialisten, sagt: Die Bewertung ist abstrus hoch.

Als Langfrist-Invest erst ab einem Kurs von unter 50 Dollar interessant. Finanz-Diva Katja Eckardt ist überzeugt: Die Großinvestoren haben Ende 2025 bei 85 Dollar gekauft und werden wahrscheinlich schnell verkaufen. Ich kaufe erst, wenn der Kurs den Boden erreicht. Börsengänge sind eine Wette und nicht zum Vermögensaufbau geeignet.

Auch Kollege Mick Knauff ist zurückhaltend: Der frühe Vogel fängt zwar den Wurm, aber nur die zweite Maus bekommt den Käse. Also warte ich ab. Insgesamt stehen 555.555.555 sogenannte Class-A-Aktien von SpaceX zum Verkauf. Das sind etwa 7,5 Prozent des Unternehmens.

Die spülen dem Unternehmen rund 75 Milliarden Dollar in die Kasse - eine Rekordsumme. Noch nie hat ein Börsengang so viel Geld gebracht. 83,3 Millionen weitere Papiere können bei hoher Nachfrage zusätzlich verkauft werden, was für weitere 11 Milliarden Einnahmen sorgen würde. Die Anzahl der Aktien klingt erst mal nach sehr viel. Doch Musk allein hält 850 Millionen Class-A-Aktien sowie mehr als 5 Milliarden Class-B-Aktien mit zehnfachem Stimmrecht.

Insgesamt verfügt er über mehr als 46 Prozent der Anteile an SpaceX und rund 83 Prozent der Stimmrechte. Somit bleibt die Kontrolle über das Unternehmen fest in seinen Händen. Der Börsengang von SpaceX markiert einen historischen Meilenstein nicht nur für die Raumfahrtbranche, sondern auch für die globale Finanzwelt. Die Bewertung von SpaceX wird auf über eine Billion Dollar geschätzt, was das Unternehmen zu einem der wertvollsten der Welt macht.

Investoren aus aller Welt haben auf diesen Moment gewartet, und die Nachfrage nach den Aktien war immens. Doch die hohe Bewertung birgt auch Risiken. Viele Analysten warnen vor einer spekulativen Blase, da die Einnahmen von SpaceX noch nicht in dem Maße gestiegen sind wie der Aktienkurs. Die Zukunft von SpaceX hängt stark von weiteren Erfolgen ab, wie etwa dem Starship-Programm und der Ausweitung des Starlink-Satellitennetzwerks.

Elon Musk selbst äußerte sich optimistisch: Der Börsengang ist ein Schritt, um die Vision der Besiedlung des Mars zu finanzieren. Er betonte, dass SpaceX langfristig denkt und die neuen Mittel in Forschung und Entwicklung fließen werden. Kritiker hingegen befürchten, dass der Druck der Aktionäre das Unternehmen zu kurzfristigen Entscheidungen zwingen könnte. Die kommenden Tage werden zeigen, ob der Kurs weiter steigt oder ob eine Korrektur einsetzt.

Eines ist jedoch sicher: Der 12. Juni 2026 wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem Elon Musk zum ersten Billionär wurde und SpaceX den größten Börsengang aller Zeiten feierte. Die Auswirkungen dieses Ereignisses sind weitreichend. Es zeigt die wachsende Bedeutung der privaten Raumfahrtindustrie und das Vertrauen der Anleger in innovative Technologien.

Andere Raumfahrtunternehmen wie Blue Origin oder Boeing könnten von diesem Trend profitieren. Gleichzeitig stellt der Börsengang eine Weichenstellung für die Zukunft der Raumfahrt dar - mit SpaceX als Vorreiter. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob das Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen kann. Für Elon Musk persönlich bedeutet der Börsengang nicht nur finanziellen Reichtum, sondern auch eine Bestätigung seines unternehmerischen Erfolgs.

Seine Reise vom Mitbegründer von PayPal über Tesla bis hin zu SpaceX zeigt, dass Visionen mit Beharrlichkeit und Risikobereitschaft Wirklichkeit werden können. Abschließend bleibt festzuhalten: Der Börsengang von SpaceX ist ein epochales Ereignis, das die Finanzmärkte und die Raumfahrtindustrie gleichermaßen prägen wird. Die Diskussionen über die Bewertung und die zukünftige Kursentwicklung werden noch lange anhalten. Anleger sollten jedoch vorsichtig sein und sich nicht von der Euphorie leiten lassen.

Wie immer gilt: Investitionen in Aktien sind mit Risiken verbunden, und ein Börsengang ist eine besondere Wette. Die Geschichte hat gezeigt, dass nicht jeder IPO ein nachhaltiger Erfolg ist. Dennoch ist die Chance, Teil einer so visionären Entwicklung zu sein, verlockend. Die nächsten Tage werden spannend - für Elon Musk, für SpaceX und für die gesamte Finanzwelt





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