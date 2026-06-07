SpaceX-Börsengang: Trumps Weggefährte könnten reicher werden

Der SpaceX-Börsengang ist ein wichtiger Ereignis im Umfeld von Donald Trump. Mehrere Weggefährte des US-Präsidenten könnten finanziell profitieren, wenn die Aktien von SpaceX gehandelt werden. Die Debatte über mögliche Interessenkonflikte beginnt, da Musks Firma Milliardenaufträge von der US-Regierung erhält.

Der größte Börsengang aller Zeiten könnte mehrere Berater des US-Präsidenten und Regierungsmitglieder reicher machen. Das Börsendebüt der Weltraumfirma SpaceX könnte zu einer der wertvollsten Firmen der Welt werden und Elon Musk zum weltweit ersten Billionär machen.

Der SpaceX-Börsengang ist in den USA auch ein Politikum, da mehrere Weggefährte von Trump finanziell profitieren könnten. Insgesamt zehn Beamte und Regierungsvertreter halten Beteiligungen an der Firma. Der Wert ihrer Investments liegt bei einer bis fünf Millionen Dollar. Die Debatte über mögliche Interessenkonflikte beginnt, da Musks Firma Milliardenaufträge von der US-Regierung erhält und die Trump-Leute am SpaceX-Börsengang mitverdienen könnten





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