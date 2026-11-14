SpaceX fängt Starship erfolgreich in Texas ein

SpaceX gelingt der erste erfolgreiche Fang des Starship-Raumschiffs am texanischen Starbase-Standort. Ein Meilenstein für die vollständige Wiederverwendbarkeit und Kostensenkung der Raumfahrttechnologie.

Die Firma SpaceX hat am Samstag eine bahnbrechende Leistung in der Raumfahrttechnologie vollbracht, indem sie das Starship -Raumschiff während einer 22-stündigen Orbitalmission erfolgreich abfing. Dieser Vorgang fand auf dem Startplatz in Texas statt und markiert einen wesentlichen Fortschritt auf dem Weg zu einem vollständig wiederverwendbaren Raketensystem. Die erfolgreiche Rückkehr ermöglicht es dem Unternehmen, die Hardware für zukünftige Flüge erneut zu nutzen.

Erfolgreiche Bergung durch mechanische Arme

Das Raumschiff kehrte zur Starbase-Anlage von SpaceX zurück und leitete dort einen kontrollierten Sinkflug ein. Es wurde schließlich präzise von den mechanischen Armen des Startturms eingefangen, die den Namen Mechazilla tragen. Diese Bergung ist entscheidend, da sie SpaceX erlaubt, das Raumfahrzeug für einen weiteren Flug vorzubereiten und so die Startkosten durch wiederverwendbare Hardware erheblich zu senken.

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Kontext des Starts und technischer Rückschlag

Die 15. Mission startete am Freitag gegen 16:50 Uhr Ortszeit und verlief nicht ganz ohne Komplikationen. Kurz nach der Trennung vom Super Heavy-Booster trat ein technisches Problem auf, das einen Treibstoffalarm auslöste. Der Booster wich von seiner geplanten Rückflugbahn ab und ging im Meer nahe der Startanlage nieder, was eine vorherige Bergung des Boosters unmöglich machte, obwohl SpaceX dies ursprünglich beabsichtigt hatte.

Operative Details und Missionsverlauf

Trotz des Rückschlags beim Booster setzte die Oberstufe ihren Weg in den Orbit planmäßig fort. Während des Flugs setzte Starship eine weitere Charge von Starlink-Satelliten im erdnahen Orbit aus, bevor der Rückflug nach Texas eingeleitet wurde. SpaceX-Chef Elon Musk sprach dem Ingenieurteam nach dem erfolgreichen Auffangen des Raumschiffs seine Glückwünsche aus und würdigte die technische Leistung.

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Strategische Bedeutung und zukünftige Ziele

In voll montiertem Zustand ist das Starship rund 400 Fuß, also etwa 120 Meter, hoch und darauf ausgelegt, Nutzlasten von bis zu 100 Tonnen zu transportieren. Das Unternehmen beabsichtigt, mit diesem System auf lange Sicht seine Falcon 9-Rakete abzulösen, die bereits tausende Satellitenstarts absolviert hat. Die Entwicklung des Starship hat bereits Milliarden US-Dollar verschlungen, während frühere Testflüge gemischte Resultate lieferten und die Ingenieure die Zuverlässigkeit kontinuierlich optimierten.

Ausblick auf Überholung und erneute Einsätze

SpaceX hatte bereits 2024 die Bergung des Boosters mit einer früheren Version der Super Heavy demonstriert, doch am Samstag gelang nun erstmals das erfolgreiche Einfangen des Starship-Raumschiffs selbst. Das Unternehmen kann das geborgene Raumfahrzeug nun im Hinblick auf eine Überholung und einen potenziellen erneuten Einsatz untersuchen, was die Effizienz der Raumfahrtmissionen weiter steigern soll.