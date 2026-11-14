SpaceX fängt Starship wieder ein: Erfolgreicher Test bei 15. Flug in Texas

SpaceX hat beim 15. Testflug in Texas die Starship-Oberstufe erstmals erfolgreich mit Greifarmen am Turm aufgefangen, während der Super Heavy-Booster einen Fehlschlag erlitt.

Beim fünfzehnten Testflug des Raketensystems Starbase kehrte die obere Stufe Starship kontrolliert zum Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas zurück. Dort wurde sie erfolgreich von großen Greifarm en am Startturm aufgefangen. Es handelte sich um das allererste Mal, dass SpaceX diesen spezifischen Fangversuch durchführte und erfolgreich abschloss. Zuvor hatte das Unternehmen bei diesem Flug jedoch einen Rückschlag zu verkraften. Die untere Raketenstufe sollte eigentlich ebenfalls von den Greifarm en eingefangen werden, was jedoch misslang.

Erfolg der oberen Stufe nach Erdumlaufbahn

Die als Starship bezeichnete obere Raketenstufe schwenkte kurz nach der Trennung von der unteren Stufe in eine stabile Erdumlaufbahn ein. In dieser Phase setzte sie mehrere Satelliten für den Internetdienst Starlink aus, der dem Tech-Milliardär Elon Musk gehört. Der Aufstieg verlief stabil, bis die Wiedervereinnahmung im Hafen erfolgte. Der Bau des Systems ist in zwei Hauptteile unterteilt, die sich nach dem Start trennen. Der Booster Super Heavy ist etwa siebzig Meter lang. Die obere Stufe Starship misst rund fünfzig Meter.

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Booster Super Heavy scheitert beim Wiedereintritt

Der Booster mit der Bezeichnung Super Heavy kehrte zwar kurz nach dem Start zur Erde zurück. Ein erfolgreicher Auffangversuch durch die Greifarme am Startturm fand jedoch nicht statt. SpaceX teilte zunächst keine Informationen zur möglichen Ursache dieses Fehlschlags mit. Bei drei vorherigen Teststarts hatte das Auffangen der unteren Raketenstufe zuvor geklappt. Die technischen Details des Mangels wurden nicht öffentlich dargelegt. Dies stellt einen Kontrast zu den früheren Versuchen dar, bei denen beide Stufen erfolgreich landeten oder gefangen wurden.

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Kontext der bisherigen Testserie und Ziele

Letztlich hatte es im September einen weiteren Testflug des Starship gegeben. Dabei schaffte es das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals in eine Erdumlaufbahn. Rund drei Stunden später stürzte es dann in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik. Erstmals wurde das Raketensystem im April 2023 getestet. Damals explodierte es nach wenigen Minuten komplett. Die weiteren Tests verliefen unterschiedlich erfolgreich. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken. SpaceX verfolgt zudem das langfristige Ziel, eines Tages den Mars zu erreichen.