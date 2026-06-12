SpaceX feiert größten Börsengang aller Zeiten mit 75 Milliarden Dollar und Bitcoin-Strategie

SpaceX geht an die Börse und erzielt mit 555,6 Millionen Aktien zu je 135 Dollar einen Rekord-IPO von 75 Milliarden Dollar. Trotz Verkaufs behält Elon Musk 82% Stimmrechte. Unternehmen wird mit 1,77 Billionen Dollar höher als Meta bewertet. Kapital für KI-Infrastruktur und Satellitenausbau vorgesehen.

Das US-amerikanische Unternehmen SpaceX wird am heutigen Freitag erstmalig an der Börse handelbar sein. Die Anleger und Finanzmärkte erwarten heute gespannt den größten Börsengang aller Zeiten des US- Raumfahrt - und Technologieunternehmens SpaceX (Space Exploration Technologies).

Das Unternehmen gibt insgesamt rund 555,6 Millionen Aktien bei einem Ausgabepreis von 135 Dollar aus. Damit verkaufte es Anteile im Wert von rund 75 Milliarden Dollar und übertraf den bisherigen Börsengang-Rekord aus 2019 der saudi-arabischen Ölfirma Aramco. Gründer Elon Musk behält jedoch ca. 82% der Stimmrechte und damit die Kontrolle über SpaceX.

Mit einer aktuellen Unternehmensbewertung in Höhe von ca. 1,77 Billionen Dollar ist SpaceX zu seinem Börsendebüt mehr wert als Facebook-Konzern Meta und zählt zu den sieben wertvollsten US-Unternehmen in den USA. An der Technologiebörse Nasdaq wird das Unternehmen zum US-Börsenstart voraussichtlich um 15:30 Uhr deutscher Zeit handelbar sein. SpaceX beabsichtige das Kapital für die Wachstumsstrategie des Unternehmens inklusive Erweiterungen von KI-Infrastrukturen und Kapazitäts-Erhöhungen von Satelliten zu nutzen. Zukünftig sei geplant, KI-Projekte wie xAI und Rechenzentren im All weiter voranzutreiben.

Laut eigenen Aussagen sei SpaceX bisher das einzige Unternehmen, das integrierte Hardware- und Software-Infrastrukturen an der Schnittstelle von Weltall, Konnektivität und KI entwickelt und baut. Sobald die SpaceX-Aktie fortlaufend handelbar ist, werden wir unsere Palette an strukturierten Wertpapieren erweitern und diverse Hebelprodukte anbieten.

Diese Nachricht markiert einen bedeutenden Meilenstein sowohl für das Unternehmen als auch für die globale Raumfahrtindustrie, da der Börsengang eine immense Kapitalbeschaffung ermöglicht und die Ambitionen von SpaceX im Bereich der künstlichen Intelligenz und der satellitengestützten Konnektivität unterstreicht. Die außergewöhnlich hohe Bewertung spiegelt das Vertrauen der Investoren in die langfristige Wachstumsperspektive wider, insbesondere im Hinblick auf Projekte wie Starlink und die geplante Marsmission.

Gleichzeitig bleibt die Kontrolle bei Elon Musk, was strategische Entscheidungen ohne kurzfristigen Druck der öffentlichen Märkte ermöglichen könnte. Die Verwendung der Mittel für den Ausbau der KI-Infrastruktur und die Erhöhung der Satellitenkapazitäten zeigt, dass SpaceX nicht nur im Raketenbau, sondern auch im digitalen Infrastrukturgeschäft Fuß fassen möchte. Das Unternehmen positioniert sich dadurch als Brücke zwischen der physischen Welt des Weltraums und der digitalen Welt der Daten und Künstlichen Intelligenz, was Potenzial für neue Geschäftsmodelle und Partnerschaften eröffnet.

Der Börsengang könnte zudem weitere Unternehmen aus der New-Space-Branche inspirieren, den Weg an die Börse zu wagen und damit die Attraktivität des Sektors für private Investoren erhöhen. Allerdings sind die Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit Hebelprodukten und der Abhängigkeit von regulatorischen Genehmigungen für Satellitenkonstellationen, nicht zu vernachlässigen. Die Finanzmärkte werden die weitere Kursentwicklung mit großem Interesse verfolgen, nicht zuletzt wegen der symbolischen Bedeutung eines Raumfahrtunternehmens in der Liste der wertvollsten Konzerne.

Diese Entwicklung zeigt einmal mehr, wie sich traditionelle Branchengrenzen auflösen und Technologieunternehmen mit ehrgeizigen langfristigen Zielen die Wirtschaftslandschaft verändern





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